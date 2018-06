Miss Gabriela Lašková o svatební noci: Únavou jsme si usnuli v náručí

„Sice mě občas někdo přesvědčoval, ať si nechám i po svatbě jméno Kratochvílová, ale já nepodlehla. Ba naopak, s velikou radostí jsem přijala manželovo příjmení,“ říká moderátorka.

Česká Miss 2013 si svého přítele Filipa Laška (27) vzala po více než tříleté známosti. Jako jedna z mála královen krásy ustála takzvanou missí nemoc.

„My jsme se skutečně našli. Patříme k sobě a věřím, že díky lásce, humoru a trpělivosti nám to vydrží navždy,“ říká.

S přípravami svatby moderátorce televizních zpráv pomáhala celá rodina, za což jim je vděčná.

„Sice jsme přípravy rok dopředu plánovali, ale ne vždy nám vše vycházelo. Naštěstí svatba pod širým nebem se vydařila a během gratulací nám pršelo i štěstí,“ říká Gabriela, pro kterou byl prý nejkrásnější a nejemotivnější okamžik, když ji tatínek vedl k oltáři.

A jak to měli novomanželé o svatební noci? „Bylo to velmi tradiční a my ji prospali. Po náročném dni jsme si šli lehnout až nad ránem a v náručí si spokojeně usnuli,“ prozradila.

„Zda založíme rodinu v novém bytečku, či na svatební cestě, to nevíme. Miminko chceme, a ne jedno. Teď je potřeba dodělat byt a naplánovat líbánky,“ přiznala.

LÁSKA POD LUPOU: Gabriela Kratochvílová a její snoubenec Filip Lašek

Po stěhování chtějí manželé Laškovi koncem srpna nebo v září vyrazit na svatební cestu. Kam to bude, ale ještě nevědí.

„Musím přiznat, že zahraničí mě vždy lákalo o trošku víc, ale naši zemi miluji. Od mala nás rodiče brali na výlety po zámcích, hradech, horách či údolích. Vzpomínám na to moc ráda a těším se, až to budu praktikovat i já se svou rodinou. Oba nás baví objevovat nové země, jiné kultury, ochutnávat neochutnané, ztrácet se v mapách, spontánně se rozhodovat nad další cestou a hledat dobrodružství i v málu. Jsme prostě nadšenci a máme velké sny,“ dodala Gabriela.