Dítě nejdřív až za dva roky, říká miss Gabriela Kratochvílová

Gabriela Kratochvílová je jedna z mála královen krásy, jíž to ve vztahu klape i po zisku korunky. Přestože se vyrojily spekulace, že její vztah s partnerem Filipem Laškem není tak ideální, jak býval, miss to popírá. A rovnou připojuje informace o plánování rodiny.

"Rozhodně nestavím kariéru před osobní život a rodinu. Vidím to u ségry, která je už maminkou a která se bude vdávat. V dětech ji budu určitě následovat, ale ty dva roky, co jsme od sebe, mám zatím k dobru. Uvidíme, jak se vše vyvine," říká Kratochvílová, jež předpokládá, že bude jednou z těch maminek, které se brzy vrací k práci.

"Teď tvrdím, že bych se po porodu chtěla brzy vrátit k práci, vidím to u spousty kamarádek, které už na mateřské jsou. Vše ale bude jednoho dne záležet na tom, jak to budu zvládat. Tohle je myslím u každé ženy hodně individuální."

Kratochvílová je nyní natrvalo v Praze, kde si s partnerem našli menší byt. Doby, kdy jezdili "domů" mimo metropoli, jsou už pryč.

"Už neříkám, že jedu na víkend domů, ale za rodinou. Přeci jen jsem v Praze už pátým rokem, takže to tady považuju za svůj domov. Je to pochopitelně hodně vázané na práci, ale zatím mi to vyhovuje. A když se mi stýská po rodině, jednoduše jim zavolám. S tátou řešíme, co vařil, s mámou, co bylo a jak se mám," uzavírá krátkovlasá miss Gabriela Kratochvílová.

