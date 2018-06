V pětadvaceti už budu stará, bojí se o kariéru zpěvačka Gunčíková

Stříbrná SuperStar roku 2011 Gabriela Gunčíková se může považovat za vítězku této soutěže. Na rozdíl od kolegů včetně vítěze Lukáše Adamce nezapadla a drží se i bez skandálů a vymetání večírků.

Hodně jí pomohl Karel Gott, když si ji vybral na turné. Gabriela má ale další cíle a hlavní je být samostatnou zpěvačkou, která získává fanoušky muzikou a ne svlékáním se a exhibováním v bulváru.

Moc času si na to ale nedává. V devatenácti má pocit, že ve třiceti vše skončí. "Nám ženám odbije třicet a najednou to dělá tik tak," popsala Gunčíková v pořadu Limuzína i s expresivním popisem toho, co si představuje, že se ženám děje s tělem po třicítce.

Řada třicátnic by asi s jejím popisem spokojená nebyla, Gabriela v tom má ale jasno. "Chlapi jezdí po turné a nechají manželku s děckem doma a řeknou si: My to děláme, protože živíme rodinu. A přivezou peníze. Ale ženská jede na turné, děcko řve doma, tak si říká: Co jsem to za matku," říká Gunčíková.

Jedenáct let, které jí do třicítky zbývají, jí na kariérní postup připadají málo. "Víš, jak dlouho to trvá, než se člověk vypracuje tam, kam potřebuje, a najednou je ti 25 a už jsi stará," popsala šokovanému moderátorovi Mírovi Hejdovi.

V Limuzíně, kterou televize Óčko vysílá ve čtvrtek ve 21:45, prozradila také, s kým bydlí, když nemá přítele, a jaký je Karel Gott jako kolega.