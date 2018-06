Gunčíková se vyzpívá z nešťastné lásky, nově pod křídly objevitele Farne

Záběry k novému rockovému songu Černý anděl vznikaly v odsvěceném kostelu svatého Michala v centru Prahy. Točilo se celkem jedenáct hodin a přípravy předem musel absolvovat nejen štáb, ale i samotná interpretka.

"Než jsme se pustili do práce, pochopitelně jsem o všem přemýšlela, i když je samozřejmě nejdůležitější, jak to pak jde na place. Singl je totiž trochu tragičtějšího námětu, a tak bylo na místě zahrát i silnější prožitek. A jak víme, emoce nejde zahrát jednoduše, ty se musí opravdu prožít," řekla iDNES.cz Gunčíková.

Gabriela Gunčíková během natáčení videoklipu Černý anděl. Na vše dohlíží i producent Lešek Wronka (druhý zleva).

Zpěvačka už dřív uvedla, že se bez dobrého týmu výsledky nedostaví. I proto je ráda, že ji nově zastupuje producent Lešek Wronka, objevitel Ewy Farne, s nímž navázala spolupráci před třemi měsíci.

Wronka se dokonce ujal i režírování klipu Černý anděl. "Je to příběh touhy a vášní, podlehnutí jejich síle, a ceny, kterou se musí za to zaplatit. Anděl strážný za to zaplatil zatracením a ztrátou duše, kterou měl chránit," popsal dějovou linii známý producent.

"Momentálně je pro mě muzika na prvním místě, mám své sny a chci za nimi jít. Toužím profesně růst a v životě něco dokázat," doplňuje k celé spolupráci Gunčíková.

Natočený materiál je už ve střižně. Premiéra klipu je plánována na říjen.