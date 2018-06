Gabriela Gunčíková na Slavíkovi nevystoupí, zranila si koleno

"Gábina v neděli po setkání s fanklubem uklouzla v koupelně a vážně si pohmoždila koleno. Lékaři momentálně řeší, jestli bude nutná operace. Vystoupení každopádně nepřipadá v úvahu," řekla manažerka Gunčíkové Michaela Kocourová.

Štáb tak nyní musí během krátké chvíle vymyslet náhradní variantu. "Je to velmi nepříjemná situace, ale tohle se zkrátka může v životě stát. Naštěstí je v Česku mnoho kvalitních zpěváků a jistě vybereme adekvátní náhradu. Snad se Gábina brzy uzdraví," řekl režisér Pepe Majeský.

Kdo bude místo Gunčíkové v sobotu na Slavíkovi vystupovat, se zatím neví.

Ben Cristovao, Gabriela Gunčíková a Karel Gott

Jisté je, že do pražské Státní opery nedorazí ani hlavní hvězda, rekordman v počtu slavíků Karel Gott. Není to proto, že by se chtěl vyhnout prohře, jakou mu loni po třinácti letech uštědřil Tomáš Klus, ale má koncert v Německu, který nemohl zrušit. Pro případ, že by letos cenu znovu získal, natočil pro své fanoušky zdravici.