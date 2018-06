Gunčíková jede turné s americkou kapelou, ale do Česka se chce vrátit

Americká kapela má na kontě přes 10 milionů prodaných alb a více než devět milionů návštěvníků koncertních show po celém světě. Bývá označována jako směsice Pink Floyd, The Who a Yes. Do hard rocku a heavy metalu přináší prvky klasické hudby, pracuje se symfonickým orchestrem a zpěváckou sekcí.