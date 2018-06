Gunčíková: Rodiče jsem na odchod do USA připravovala od svých třinácti

„Byl to můj sen odjakživa. Česká kariéra byl mezistupínek, získat nějaké zkušenosti, informace, a když jsem poznala, že jsem připravená, tak jsem se rozhodla jít dál,“ říká finalistka Česko Slovenské Superstar.

Její blízké stěhování nijak nepřekvapilo. „Připravovala jsem je na to asi od třinácti let. Říkala jsem jim, že jednou budu ve Spojených státech, budu tam zpívat, mít kapelu, budu tam žít. Takže naši už to potom brali jako: Je to tady, jeď. Když v to člověk věří roky a ono se to roky neděje, stejně je dobré na to rodiče připravovat.“

Sen si splnila nejen zpěvem s TSO, ale i životem, jaký si doslova namalovala na nástěnku. „Před dvěma lety jsem si udělala nástěnku, jmenuje se to vision board. Člověk si vezme své sny, vytiskne je a k tomu si přitiskne svou fotku. Já jsem si vybrala ulici, která má za sebou Hollywood, a svou fotku, jak se tam směji, a přilepila to k sobě. Asi před měsícem jsem si pronajala dům, šla jsem se projít a zjistila jsem, že stojím na té ulici, kterou jsem měla na nástěnce,“ popisuje Gunčíková.

V domě žije sama, ale jezdí za ní přítel. „Přítel pracuje v Česku, ale vidíme se docela často,“ říká zpěvačka, která i s partnerem přicestovala do Prahy a po půl roce za mořem shledala českou metropoli krásnější než kdy dřív. „Když jsme přijeli, tak jsme si hned zašli na svíčkovou,“ prozradila.

S TSO ji možná příští rok uvidí i čeští diváci. „V roce 2016 se chtějí TSO víc zaměřit na Evropu. Začínáme festivalem v Německu, kde se chtějí víc představit, a možná bude i tour po Evropě a znovu Praha.“

Za dva týdny se Gunčíková vrátí do Států, kde ji čeká natáčení desky s TSO a taky studium. „Má angličtina je na výborné úrovni. Přesto se za dva týdny vrátím zpátky na čtyřměsíční studium, kde chci zredukovat svůj přízvuk a rozvíjet angličtinu ještě dál. Na další tour bych chtěla být připravená.“