Franková o Miss Universe: Byly jsme zavřené v hotelu a na zkouškách

„Nemohu říct, že bych byla zklamaná. Já jsem s tím tak trochu počítala, i když jsem se snažila, abych se do té top 15 dostala, ale život jde dál. Ty holky si to zasloužily. Jejich národ to bere úplně jinak. Třeba ty Jihoameričanky to hodně prožívají, takže je pro ně životně důležité, aby se do té top 15 dostaly. Tak já jim to přeji a jsem ráda, že budu mít aspoň klidný život,“ říká Franková.

Pobyt ve Spojených státech si prodloužila, aby mohla Miami víc poznat. „Zklamalo mě, že jsme tolik necestovaly. Byly jsme jen zavřené na hotelu a na zkouškách. To mě trochu mrzelo, ale dohnala jsem si to s rodiči, protože jsem tam zůstala o tři dny déle, takže jsem s nimi trochu cestovala po Miami,“ prozradila.

Rodiče i s jejím přítelem za ní přiletěli na poslední týden. „Rodina mi strašně chyběla. Měla jsem asi pět hodin volna, kdy jsem mohla s rodiči někam vyjet a oni pak mohli i chodit na zkoušky,“ popisuje Franková.

Z Miami si kromě zážitků přivezla hlavně hromadu oblečení. „Byla jsem hodně překvapená, jaké tam jsou slevy. Říkalo mi hodně kamarádů, že si mám koupit třetí kufr. Ten jsem si nakonec nekoupila já, ale mamka,“ dodává Franková.