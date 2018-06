Jsem úzkostlivá maminka a nechci dceru nikomu půjčovat, říká Bártová

Ač je Gábina profesí učitelka a s dětmi má bohaté zkušenosti, po narození vlastní dcery zjistila, že práce o dítko 24 hodin denně není úplně legrace. „Všechno je jinak, všechno se točí kolem Terezky a já jsme samozřejmě až na druhém místě,“ přiznala Gábina, která se dříve občas věnovala i modelingu a pomaličku se k němu začíná vracet.

„Paní majitelka jedné italské značky mě oslovila ke spolupráci a já s radostí přijala i focení. Naštěstí nám pomáhá hodně maminka Vaška, jinak bych si nemohla takto od Terezky odskočit,“ prozradila s tím, že její maminka ještě pracuje a manžel se sice také hodně snaží, ale je hodně pracovně vytížený.

Vzhledem k přibývajícím pracovním nabídkám začíná Gábina uvažovat i o chůvě. „Nechci pořád zatěžovat babičku hlídáním, takže asi budeme muset najít někoho, kdo nám trochu pomůže. Ale jsem velmi úzkostlivá maminka a nechci Terezku nikomu půjčovat,“ přiznala. Na odloučení si ale musí zvykat, protože dcera půjde příští rok do školky.

„Upřímně se na to i těším. Budu mít čas konečně i na sebe a půjdu si zacvičit. Já vlastně za celé dva roky neviděla stroj ve fitku. Taky jsem uvažovala nad tím, že se po mateřské vrátím do práce,“ s upřímnou radostí podotkla Bártová, která je učitelkou první třídy. V plánu má ale další dítě, takže přesně neví, jak to vlastně celé dopadne.

Gabriela Bártová

„Sourozence bych pro Terezku určitě moc chtěla. Uvidíme, necháváme tomu čas a zatím mám takový pocit, že je moc malá a potřebuje naši pozornost,“ řekla. Na druhou stranu moc dobře ví, že manžel Vašek je v tomto ohledu velkou oporou.

„Je to dokonalý chlap, nevyměnila bych ho za nic na světě. Je skvělý nejen jako manžel, ale i jako táta. Terezku miluje. Každé ženě bych opravdu upřímně přála, aby našla takového chlapa, jako mám já,“ doplnila.

