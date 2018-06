Gabriela Bártová: Mít dítě je opravdu náročné, a co teprve dvě

Říkala jste, že chcete mít velkou rodinu. Plánujete už druhé dítě?

Je pravda, že jsem vždycky takový pocit měla. Chtěla jsem alespoň tři nebo čtyři děti. Teď po prvním porodu už takový pocit nemám. Ale přesto myslím, že druhé dítě bude. Doufám, že to bude v blízké době, protože Terezce přeci jen budou dva roky, takže už je asi na čase. Až to přijde, budu potřebovat nějakou pomoc, protože nevím, jestli dvě děti zvládnu. Mít dítě je opravdu náročné, a co teprve, až budou dvě. Každopádně Terezka potřebuje sourozence a já se na to moc těším.

Co vás na mateřství nejvíc překvapilo?

Nejvíc asi to, že všechna ta sebestřednost teď padá na dítě. Už to nejsem jen já, ale je to hlavně Terezka, kolem které se vše točí. Opravdu pro mě platí to, že jsem si vytrhla ze sebe srdce a to teď chodí kolem mě.

Kdy jste dokázala překonat strach a začala si roli matky užívat?

Myslím, že dceři byl asi rok, když se to u mě přehouplo. Pořád o ni mám strach, ale už to není jako dřív. Po roce začala být samostatnější, chodí a chce všechno poznávat. Nechávám ji, ať si vše osahá a sama zjistí, jestli to pálí nebo ne.



Vídáte někdy v Terezce své rysy, nebo se ještě nestačila pořádně projevit?

Je to holčička a velká parádnice. Chce se samozřejmě česat, ale když se třeba večer odličuji, bere si do ruky tampóny a napodobuje mě. Nebo si na pusu dává můj lesk, obouvá si mé vysoké boty. Takže v tom je opravdu klasickou holčičkou.



Říkala jste, že na sebe kvůli dceři nemáte tolik času jako dřív. Kolik hodin týdně si dokážete ukrást jen pro sebe?

To opravdu nedokáži říct. Naštěstí máme dvě výborně funkční babičky, které Terezku pohlídají, když je potřeba. Když si potřebuji odskočit do salonu, na nehty nebo jiné procedury, kterých se opravdu nezbavím, jsou mi k dispozici. Takových těch kafíček s kamarádkami ale moc nemám, protože Terezka je malý závisláček a pořád chce být se mnou.

Jak je na tom Vašek? Mají s Terezkou nějaký rituál, kdy jí koupe nebo čte pohádky?

Chlapi většinou říkají, že jsou po práci odrovnaní a děti nechtějí hlídat. Naštěstí Vašek nic takového nemá a když se vrátí z práce, spíš s ní relaxuje. Třeba si zajdou k rybníčku, kde chytají ryby.

Máte čas i vy dva sami na sebe? Stihnete si třeba jednou za měsíc zajít na rande?

Do toho se opravdu nepouštíme. Většinou máme pro sebe každý večer, protože Terezka jde brzy spát, takže si pustíme třeba film. Babičky si ji občas také vezmou na hlídání, abychom mohli jít sami na večeři.

Vypozorovala jste, že by se na Vaškovi něco změnilo za tu dobu, co jste spolu?

Mám ten pocit, a také trochu doufám, že se změnil spíš vnitřně a to je pro mě opravdu nejvíc. Největší podíl na té změně má určitě naše dcera Terezka.