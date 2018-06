Pomohl jsem jí se stěhováním, nic víc, říká o údajné milence Noid Bárta

„S Andreou jsem nejdříve pracoval na filmové hudbě. Spolupracujeme spolu na pohádce, pro níž skládám muziku. Ona aktuálně jede se svou svěřenkyní do Itálie na dětskou Eurovizi. Až se vrátí, tak to dotočíme,“ vysvětlil důvody, proč s houslistkou tráví v poslední době tolik času.

Dokonce se spekulovalo, že si Andreu nastěhoval do bytu, kde aktuálně žije. „To, že jí přítel vyhodil z domu, je pravda. Ona s ním není už od prosince, protože je velmi žárlivý. Já jsem jí jen pomohl sehnat stěhovací službu, aby jí odstěhovali věci. To je vše. U mě rozhodně nebydlí,“ upřesnil.

Jak sám Noid Bárta přiznává, mohl by si klidně dělat cokoli, ale vzhledem k rozvodu a střídavé péči o dceru, nemá prý na milenky čas. „Mám hodně práce a upřímně, na ženy teď nemám ani náladu,“ dodal.

Hudebník prý vyhraněný typ žen nemá, přestože většinou žil s brunetami. „S blondýnkou jsem taky randil. Dokonce má první láska byla blondýna, což mě možná odstrašilo ve výběru mých manželek,“ přiznal Noid Bárta.

Zpěvák si ale na nezájem něžnějšího pohlaví nestěžuje. Ženy mu píší i na sociální síti. Přes Facebook se seznámil i s modelkou Eliškou Bučkovou a také pozdější manželkou Gabrielou Dvořákovou, s níž se rozvádí.

Teď si však oblíbil Instagram, kam pravidelně dává fotky z pracovních aktivit. „Facebook mě nebaví tím, jak tam neustále čtu články o uprchlících, o politice. O věcech, které jsou bláznivé, neověřené, kolikrát i nafouknuté. Instagram je dobrý v tom, že se koukám na fotky pouze okruhů, které si vyberu. Mám tam spoustu uměleckých fotografií, aut, hudebníků a tím pádem se mi objevují věci, které mě zajímají,“ prohlásil zpěvák, který v poslední době neprožívá moc šťastné období.

„Je to život, co na to říct. Nejsme jediní, kterým to v životě nevyšlo. Snažím se na to tolik nemyslet a hodně se soustředím na práci. Tím pádem ani moc nespím. Nedávno jsem přijel z koncertu z Pardubic v jednu a ráno jsem vstával v šest, abych ještě udělal ve studiu kousek filmu a pak jsem jel na tiskovou konferenci,“ prozradil.