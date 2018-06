O manželství nechci mluvit, říká pohublý Václav Noid Bárta

Zpěvák rozdával úsměvy na všechny strany, ale bylo na něm vidět, že poslední dobou výrazně zhubl. „Pořád boxuji, dokonce jsem podepsal smlouvu s firmou, která vyrábí výživové doplňky. Mám za úkol do dubna shodit nějakých sedm kilo,“ prozradil Bárta s tím, že má nyní v pase o 22 centimetrů méně.

Za hubnutí tedy nemůže trápení kvůli rozchodu s manželkou Gabrielou. O problémech ve vztahu se zpěvák zatím bavit nechce. „Je to soukromá záležitost, nerad bych se k tomu vyjadřoval,“ dodal.

Zpěvák Václav Noid Bárta a modelka Gabriela Dvořáková spolu začali chodit v roce 2013. O Vánocích oznámili rozchod, ale po krátké pauze se dali opět dohromady a modelka otěhotněla. V červenci 2014 se vzali na country statku v jižních Čechách a v listopadu se jim narodila dcera Tereza. Po necelých třech letech od svatby se modelka i s dcerou odstěhovala ke svým rodičům do Českých Budějovic.

Pro bývalou přítelkyni Leoše Mareše je zpěvák prvním manželem. Bárta už jednou ženatý byl. V roce 2006 si vzal zpěvačku Lucii Bílou, manželství jim vydrželo dva roky.

Vendula Pizingerová, Václav Noid Bárta a Jiřina Bohdalová na premiéře muzikálu Čas růží (16. března 2017)

Václav Noid Bárta před pár dny vyrazil na premiéru muzikálu Čas růží do Karlínského divadla, kde často účinkuje. „Většinou na těch prknech divadla figuruji, ale je to hezký pocit dívat se z hlediště a kolegy podpořit. Ale jsem trochu smutný, že tam nehraji. Se Sagvanem si to vyřídím,“ zavtipkoval zpěvák, který si však svůj muzikálový sen již splnil. „Podařilo se mi, že v Karlíně můžu hrát jak Jidáše, tak Ježíše.“

Největším překvapením pro Bártu byla jiná pěvecká póza frontmana kapely Kabát Josefa Vojtka. „Byl jsem v šoku, jak Pepa zpívá. Vždycky chraptěl, byl za Kabáty, za rockera, teď má krásný technický hlas,“ pochválil kolegu.