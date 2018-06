Model Gabriel Aubry se soudí s herečkou Halle Berry o dceru

Gabriel Aubry vyplnil u soudu v Los Angeles potřebné dokumenty ke stání, v němž se o osudu dívky a jejím opatrovnictví bude rozhodovat.

Chce vymoci, aby mohl trávit se svou dvouletou dcerou Nahlou stejné množství času jako její matka, což se teď neděje. Navíc chce mít možnost ovlivnit její vzdělání a mít přístup k jejím lékařským záznamům.

Pro Halle Berry je dcera vším a oznámila, že kvůli péči o ni klidně opustí hereckou profesi.

Halle Berry s dcerou Nahlou

"Děti změní a posunou priority člověka, já mám teď silnější pocit, že má smysl být tady. Miluju natáčení filmů, ale všeho bych se klidně vzdala, abych byla s dcerou, kdybych musela, protože ona je láskou mého života. Udělala ze mě lepšího člověka, protože vše, co dělám a říkám, vše, co chci, nejprve hodnotím podle toho, zda by to pro ni bylo to nejlepší," prohlásila herečka před časem.