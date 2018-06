Gábině Partyšové obojek sluší

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Gábina Partyšová si to bříško tedy užívá a řekla bych, že jí to sluší víc než kdy předtím. Hladké béžové šaty potažené černou krajkou vypadají na nastávající mamince pohádkově. K tomu padnoucí "obojek" kolem krku a jde se do společnosti, porod neporod.

Moderátorka Jana Adamcová si vyšla v zajímavém modelu a já mu rozhodně fandím. Hořčicová barva se teď nosí a kombinace khaki pumpek a šatů s ní vypadá překvapivě slušivě a neokoukaně. Legíny v barvě jako extravagantní doplněk rozhodně posloužily a velká taška ve světlejším odstínu je příjemná tečka. Tleskám za odvahu!

Pěvkyně a především přítelkyně Františka Janečka Tereza Mátlová potvrdila své těhotenství tím, že se ukázala na veřejnosti. Ani nemusela nic říkat. Tereza je šťabajzna se vším všudy: vlasy vyšisované od karibského slunce, panenkovský obličej má zase barvu zlata, přísně bílé zoubky jsou ovšem samozřejmostí. S touto vizáží už není třeba vymýšlet složitou garderobu, a lze se proto spolehnout na solidní černou. Tereza ji rozveselila troškou fialové, ukázala, že má pořád parádní nohy a bohatého partnera, který jí koupí drahý kabát ... A tady se můj příspěvek láme, protože jsem si všimla toho kožešinového okraje a udělalo se mi zle. Zvířata přece patří do přírody!

