VIDEO: Nejlepší koktejl na festivalu ve Varech namíchala Partyšová

„Mám barmany rád. Mám i kavárnu a dělám taky sám. Ne tedy barmana jako tady kluci, jsem spíš ochotnický barman," prozradil představitel Jánošíka nebo hrobníka Ferdy v příběhu o hlídači č. 47.

Ačkoli je pětatřicetiletý Jiráček zakládajícím členem divadla Letí a hostoval v mnoha pražských divadlech, na Mezinárodním festivalu v Karlových Varech prozradil, že jeho jevištěm je teď vlastní kavárna.

Ačkoli měl s prací barmana asi nejvíc zkušeností ze všech, vítězkou soutěže v míchání koktejlů se stala moderátorka Gábina Partyšová.

Neporazil ji ani originální a pravděpodobně dost sladký koktejl Alice Bendové. „Já jsem tam lila to, co mi padlo pod ruku a bylo to hrozně dobré. Je tam nějaký limetkový sirup, něco červeného, nějaký brusinkový sirup a samozřejmě vodka," popsala svůj drink herečka.