Gábina Partyšová už pracuje a hubne

"Každé dvě hodiny totiž kojím. V mé nepřítomnosti se o Kristiana stará především moje maminka anebo také manžel Pepa, když má čas," prozrazuje zpěvačka a moderátorka, která se za milionáře Josefa Koktu provdala předloni v létě.

Gábina se také pochlubila, že už brzy bude na své původní váze. "Samozřejmě, že žádnou dietu nedržím, ale stejně stále hubnu, protože často kojím."

Dříve ji na počasí příliš nezáleželo. Když bylo v Česku ošklivo, obvykle si vyjela s Pepou do teplých krajů. Teď už se těší, až se všechno zazelená a bude chodit s kočárkem v přírodě. "Letos se už jara nemohu dočkat. Teď je takové podivné počasí, ani zima ani jaro, spíš pochmurno. A tak se moc těším, až vyleze slunce a všechno rozkvete. Pak budu pořád s kočárkem venku."

Co si ale na tyto jarní procházky oblékne, ještě neví. "Mám svého stylistu a chci dobře vypadat. To je jasné, každá žena by podle svých možností měla o sebe dbát co nejlépe. Teď se věnuji zcela Kristiánovi, a tak jsem se ještě ani nedomluvila se svým módním návrhářem, jak budu vypadat na jaře. Ale jedno vím určitě, díky miminku šťastně."