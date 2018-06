Top Star je můj první padák v životě, říká rozvádějící se Partyšová

Jak to bylo s Top Starem, proč jste skončila?

Byla jsem odejita.

Dá se říct, že je to váš první padák?

Asi ano… Ano, byl to první padák v životě. Já jsem tu práci dělala strašně dlouho, a to jak na Nově, tak na Primě, a myslím, že je dobře, že se posunu někam dál. Mám rozpracovaný projekt s Halinou Pawlowskou, chceme taky dělat jistou show, která bude opřena o celebrity. A pokud jde o Top Star, musím říct, že mi ta studiová práce trochu svazovala ruce i nohy, jsem větší živel a potřebuju být mezi lidma. Ano, ten rok a půl mi dal hodně, ale budu ráda, když se vrtnu někam jinam.

Potkáváme se v Karlových Varech, kde se loni semlely věci, které dost zásadně změnily váš osobní život. Nevěrný manžel, Ornella, Štikovi… Jak se teď ve Varech cítíte?

Tady se možná něco semlelo, ale já jsem to necítila. My jsme po Varech odletěli na Floridu a až po prázdninách vyšlo najevo, že můj Pepa byl označen jako otec dítěte nějaké dívky. Ve Varech jsem žádné šoky nezažila. To si možná vykládá rodina, která už tady věděla a takříkajíc pekla. A i kdyby to tak bylo, Vary mám ráda, mám je spojené s festivalem, s golfovými hřišti i se Sharon Stone, které jsem tehdy dala jednu sukni, která se jí líbila.

Rozvádíte se a navíc jste opět zadaná. Mám správné informace?

Zhruba za měsíc budeme rozvedeni a je to jen formalita, neboť jsme se na všem s Pepou domluvili. A jestli jsem zadaná? Jsem zamilovaná, je to poměrně krátká známost, nechci o tom nic říkat, není to ani člověk z branže, ani z republiky. Bylo hezké, že mě neznal ani jako Gábinu Partyšovou, což je strašně příjemné.

Pomáhá vám nová známost zvládat problémy lépe?

To zamilování je krásná náplast na to, co jsem prožívala poslední rok a ještě nějakou dobu prožívat budu. Když má člověk dítě, není to tak, že z jednoho vztahu jde do druhého a zahladí stopy a hořkost. Nezahladí. Když jsme přijeli sem do Varů, sám Kristiánek říkal: 'A tady jsme byli s tátou na tom golfovém hřišti.' Prostě všechno má spojené s námi jako s rodinou. To znamená, že to bolí a ještě nějakou dobu bolet bude. I ten rozvod je pro mě jako pro věřícího člověka, který věřil tomu, že k němu nikdy nedojde, hodně bolestivý. Motýli v břiše a ta přicházející láska je hezká v tom, že se z toho člověk nezblázní.

A jak to všechno vnímá malý Kristian?

Kristiánek ví, že s tátou už spolu nebydlíme, že tatínek bydlí jinde. Je dobré dětem všechno říkat, aby si to pak nenosily v sobě jako přítěž do puberty. Někdy je to i o tom, že pláčeme spolu, ale to je život. Nezměním to.