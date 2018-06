Gábina Partyšová téměř přišla o práci

Kokta na mladou partnerku údajně nežárlí. "Musím říct, že ani nemá důvod, protože jsme spolu velmi intenzivně. Nikam mu neodjíždím, rozhodně mě nemusí z ničeho podezírat, jsme neustále ve spojení. Není to ale nic vynuceného, potřebujeme se každou chvilku a jsme spolu rádi. Nebyla jsem strašně dlouho ani na žádné dámské jízdě. Ne proto, že by mi to zakazoval, ale prostě to nepotřebuji," prohlásila Gábina, která věří, že jejich vztah určitě vydrží velmi dlouho.

S přítelem si prý nikdy nelezou na nervy. "Absolutně ne! Máme ty nejhezčí večery, když si doma posedíme u lahvičky vína. Tyto chvíle nejvíc miluji, máme si pořád o čem povídat," svěřila se Partyšová.

Nechce být nevlastní matkou

Její přítel má dvě školou povinné děti, Gábina však rozhodně nechce být nazývána jejich nevlastní matkou. "Pepa se s nimi stýká beze mne. Není to tím, že by nechtěl, aby mě poznaly, nebo že by proti tomu byla jeho bývalá žena. Prostě je to tak, že on se stará o svoje děti a já mu do toho nezasahuji," vysvětlila Gábina.

Svou přízeň ale věnuje lidem, které má ráda. "Láska pro mě znamená strašně moc, jsem doslova závislá na těch, kteří jsou kolem mě, kteří se mnou žijí. Mluvím teď o svém příteli, ale i o sestře, synovci a několika dalších lidech. Je jich asi deset a já je mám hrozně ráda, cítím potřebu projevovat jim lásku, která je pro mě to nejdůležitější v životě," upřesnila Gábina.

Momentálně s přítelem Josefem plánují společný výlet k moři . A pak prý bude pracovat. "Připravuji speciál do Prásku, ten květnový bude asi o vztazích. Nemůžu prozradit víc, protože zatím je to tajemství. Chystám se natočit dvě nové písničky a ty budou také o lásce a štěstí, protože jsem skutečně šťastná a chci vyzpívat své pocity," zrekapitulovala Partyšová své plány.