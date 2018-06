Partyšová se dušuje, že je manželovi věrná. I když myslí na jiného

Oním mužem, o němž se spekulovalo jako o milenci známé moderátorky, měl být fotograf Daniel Zahrádka. Víc než přátelství je ale nepojí.

"Ta pravda je taková, že jsem nelhala. Nikdy jsem neřekla, že jsem se fyzicky sblížila s Danielem Zahrádkou. Pouze jsem řekla, že si na něj myslím. A opravdicky se nic nestalo a ani nestane. Devět let miluju svého muže, a jak říká moje kamarádka, šťávy si nevyměňuju s nikým jiným než se svým mužem," objasnila Gábina Partyšová.

Oslavu svých narozenin pojala ve velkém stylu. Zasadila ji do prostor restaurace Zlatý strom, která je proslulá členitými sklepními místnostmi. Motiv v podobě pekla a ráje tak z party učinil nevšední záležitost. Každý z pozvaných si tak symbolicky prošel peklem, očistcem a následně skončil v pomyslném ráji.

"Původně jsem čtyřiatřicetiny nechtěla slavit, protože jsem loni oslavila svoje "Kristovky", ale ono se to tak nějak sešlo. Říkala jsem si, že jsem spoustu lidí neviděla, takže jsme udělali takovou božskou party," doplnila moderátorka, jejíž večírek ozdobilo mnoho známých tváří. Například Mahulena Bočanová, Lejla Abbasová či Jaro Slávik, který se pro onen večer postavil za mixážní pult.

"Popřála jsem štěstí a zdraví, myslím, že to ostatní Gabča má. A dala jsem jí flašku piva," řekla za všechny gratulanty zpěvačka Martina Pártlová, která dorazila společně s herečkou Veronikou Novou.

Ze svých hříchů se "vypovídal" i fotograf Jakub Ludvík. Petr Vojnar jako průvodce peklem.

Božskou oslavu si nenechal ujít ani manžel Partyšové, podnikatel Josef Kokta, který svou ženu obdaroval už o víkendu, kdy narozeniny oficiálně slavila. "Můj muž mi dal krásnou bílou kytici a parfém, který mám ráda. Ale jinak nejsme přes dárky, ani na Vánoce, ani na žádné naše oslavy. My spíš chceme být spolu a jsme rádi, že máme zdravého kluka. To je pro nás to nejpodstatnější," uzavřela Gábina Partyšová.