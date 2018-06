Gábina Partyšová si k oltáři nechala prodloužit vlasy

"Chtěla jsem si už dávno nechat narůst dlouhé vlasy, ale mám je velmi jemné a řídké, takže mi ten plán pořád nevycházel. Prostě to nešlo, a tak jsem se přestala trápit a nechala je prodloužit uměle," říká Gábina.

"Teď mám nádhernou hustou hřívu a je to úplně vynikající pocit. Konečně mám vlasy, jaké jsem chtěla vždy mít. Musím se přiznat, že se líbím i sama sobě," svěřila se Partyšová.

"Báječné je, že kromě speciálního kartáče, který je třeba používat, se prodloužené vlasy udržují úplně běžným způsobem. Kdyby jejich údržba měla být složitá, nešla bych do toho. Takhle je to ale v pohodě. Vlasy nemusím tupírovat, načesávat a vymýšlet, co s nimi, aby vypadaly dobře. Ta hříva je hezká sama o sobě," dodala.

Velkou radost má z nového účesu své přítelkyně i její partner podnikatel Josef Kokta. Už proto, že v létě se s Gábinou chystají před oltář. "Chlapům se líbí husté dlouhé vlasy a ty, se kterými jsem přišla teď domů, přítele nadchly. Když jsem otevřela dveře, byl velmi překvapený. A já mám radost, že na naší svatbě budu mít krásný účes," usmála se čerstvá členka klubu dlouhovlasých celebrit.