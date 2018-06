Partyšová se po sedmi letech vrací na Novu, bude moderovat Snídani

Gábina Partyšová se nevrací do neznámého prostředí. Na Nově působila v někdejším Prásku, v Esu i v zábavných estrádách. Nyní přichází do ranní show. Tentokrát utvoří dvojici s Pavlem Svobodou, který „osiřel“ poté, co se Kristina Kloubková posunula do Televizních novin místo Lucie Borhyové.

„Vracím se na Novu po sedmi letech. Snídaně s Novou je přímým přenosem, což je pro mě disciplína, kterou nemám osahanou a která se dá naučit až na place,“ řekla exkluzivně iDNES.cz Partyšová, která se na novou práci nesmírně těší.

„Snídaně je skvělou školou na moderování velkých přímých přenosů. Moc se na to těším. Vstávání mi problém nedělá. Vstávám už šest let se synem Kristianem před šestou hodinou.“

Nová práce, nový život

Život Gábiny Partyšové ostatně prochází velkými změnami od chvíle, kdy se provalilo, že její muž měl poměr s Ornellou Štikovou. Netrvalo dlouho a s podnikatelem se rozvedla.

Nedávno navíc změnila příjmení svému synovi Kristianovi. Jak uvedla, měla potřebu ho chránit. „Kristian je už Partyš, nikoliv Kokta. Slyšela jsem, jak jsem zapšklá, ale dělám to, co by udělala každá máma - chráním svého syna. Měla jsem prostě tuhle potřebu. Nechci, aby byl jakkoliv spojován se Štikovými. Pepa (Josef Kokta - pozn.red.) byl nejdřív udivený, ale pak řekl, že to chápe. Navíc je to praktické na cestování. Kristiánek navíc s Pepou nežije a není důvod, aby se dalších patnáct let za své příjmení styděl. Příjmení je přeci jen osobní vizitka,“ řekla iDNES.cz Gábina Partyšová.

Její syn Kristian je ostatně i jeden z důvodů, proč veřejnosti zatím neodtajnila jméno svého údajného partnera. „Kristiánek už chodí do školy a učí se číst. Nechci, aby se každého půl roku dozvídal o nějakém novém ‚strejdovi’,“ dodala Partyšová (více také zde).

Gábina Partyšová a její syn Kristian

Nyní se upíná k novému smyslu života, který našla v intenzivním cvičení. Nikoliv v posilovně, ale venku na čerstvém vzduchu. A jen u svých pocitů nezůstane. „Momentálně dáváme dohromady s Jaro Slávikem tým profi trenérů, se kterým rozjedeme outdoor fitness. Vyhlédli jsme si hlavně Tatry, kde jsou pro tenhle způsob cvičení naprosto ideální podmínky," říká moderátorka.

K chystanému projektu vznikly před několika týdny i propagační snímky, které Partyšová a Slávik nafotili na pražském stadionu na Strahově. Za fotoaparátem je řídil Daniel Zahrádka, s nímž moderátorka spolupracuje dlouhodobě.

