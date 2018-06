Gábina Partyšová se svlékla pro Playboy

Nabídku od Playboye dostala Gábina už před dvěma lety, tehdy ale odmítla.

"Současnou nabídku jsem přijala celkem bez velkého přemýšlení a pro focení jsem si vybrala mého kamaráda Roberta Vana, který sice fotí především mladé nahé chlapy, ale jeho fotky se mi tak moc líbí, že jsem byla zvědavá, jak si poradí s nahým ženským tělem," svěřila se Partyšová, která se čtenářům představí jako svůdná selka, pradlenka či cikánská tanečnice.

Ráda muže provokuji

Fotky vznikaly v Podkrkonoší na romantické farmě a v jejím okolí. "Měli jsme dokonalé zázemí díky našemu farmáři, ale běhat nahá po louce nebo skotačit kolem ohně a válet se nahá v seně nebylo nic příjemného. Navíc bylo kolem patnácti stupňů. Taky jsem pěkně nastydla," postěžovala si Partyšová s tím, že jako fotomodelka by se rozhodně živit nemohla.

V rozhovoru pro Playboy Gábina dále prozradila, že muži v jejím životě hrají obrovskou roli. "Kvůli nim chceme být úspěšné, přitažlivé, krásné a sexy. Ráda se líbím mužům, ráda jsem v jejich společnosti a ráda je provokuji a inspiruji."

Do roka chci dítě

Největším luxusem je pro ni prý to, že má kolem sebe lidi, kteří ji milují nebo mají rádi. "Mám krásný dům za Prahou, velký byt v Pařížské ulici, jezdím v porsche, nosím šaty od Versace a Alice Abraham, v létě jezdím na Rivieru, v zimě na Jamajku, ale nejsem snob! Vím, jak je těžké vydělat peníze na takový způsob života a jak je rychle vše pomíjivé a falešné, když chybí láska, pokora a soucit s ostatními."

A co plánuje Gábina do budoucnosti? "Teď se těším na filmový festival v Karlových Varech, pak odjíždím do Cannes, kde chci se svou rodinou strávit léto a podepsat jednu z nejdůležitějších smluv mého života – manželskou smlouvu. Mezi tím musím nazpívat ještě čtyři písničky na svou novou desku a při tom stále budu točit reportáže o známých lidech. V delší perspektivě, asi tak za rok, bych chtěla mít se svým manželem dítě," uzavírá Partyšová.