Gábina Partyšová se opět stane královnou večírků

Maminka malého Kristiana se tak od září po dvou letech vrátí před kamery. Abstinencí po záři reflektorů podle svých slov netrpěla. "Neměla jsem čas přemýšlet, jestli se chci vrátit do televize, nebo ne. Mezitím jsem byla těhotná, porodila jsem a starám se o sedmiměsíčního syna Kristiána," říká Partyšová. "Žila jsem příjemně domácky, ale už je čas něco dělat a Top Star magazín je přesně to, co mě baví," dodává.



Gábina Partyšová se synem Kristianem.

S nabídkou spolupráce souhlasila také z důvodu, že se nejedná o časově příliš náročnou práci. "Budou to vesměs večerní akce a ne každý den. Hlídat bude manžel nebo rodiče, takže budu v klidu," usmívá se maminka.

Ze společenského života prý úplně nevypadla. Při mateřství stíhá také sledovat dění v showbyznysu. "V dnešní době to není přece tak složité. Stačí internet a člověk ví úplně všechno. Takže se nebojím, že bych nepoznávala naše hvězdy," směje se.