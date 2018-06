Gábina Partyšová se bude v létě vdávat

"Na léto opravdu plánuji svatbu, ale nebude se konat v Česku, určitě se to bude někde daleko v zahraničí. Kde, to jsme se zatím ještě s Pepou nerozhodli," prozradila Partyšová.

Gábina už má ale jasnou představu, jak se oblékne. "Nechám si ušít svatební šaty nejspíše od Alice Abraham, se kterou spolupracuji. Budou bílé, vzdušné, spíš letní romantické než nějaké honosné. A určitě nechci závoj nebo družičky. Také vím, že se svatba bude konat jenom v okruhu nejbližší rodiny. Termín a místo ještě upřesníme," svěřuje se.

Osmadvacetiletá moderátorka se s osmačtyřicetiletým podnikatelem Josefem Koktou zasnoubila po čtyřleté známosti letos v březnu v romantickém prostředí na karibském ostrově Jamajka. Pro Gábinu bude svatba premiérou, Kokta už jednou ženatý byl, má dvě školou povinné děti.

Lesbický vztah by Gábinu nelákal

Gábina Partyšová se objevila na vernisáži fotografií Roberta Vana. - více zde Ten v současné době patří k nejlepším světovým fotografům, kteří na svých snímcích představují především muže i jejich vzájemný sex. Jednu z fotografií si chce Gábina koupit domů.

"Fotky Roberta Vana přímo žeru," přiznává s úsměvem. "Jsou opravdu krásné, některé z nich už znám. Rozhlížela jsem se, která by se mi zvlášť líbila. Mám takový nápad, že si s přítelem jednu z těch černobílých koupím do našeho domu. Nad pohovkou máme zatím volné místo, kam by se hodila."

"Tyto snímky mě taky vedou k zamyšlení, jestli bych mohla mít lesbický vztah. Takový, abych přímo žila se ženou a vychovávala s ní dítě, to určitě ne. Ale chápu, že jsou ženy, které mají chlapů plné zuby, a pak mohou dojít k názoru, že ženské jsou lepší," dodává Partyšová.