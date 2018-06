Gábina Partyšová: Prsa už mám o dvě čísla větší!

Své první dítě jsi chtěla stihnout do třicítky, vyšlo ti to skvěle. Máš už dopředu naplánované i druhé miminko?

Ne, neplánuji. Tohle první dítě je štěstí a zázrak. Co bude dál, se uvidí.

Máš obavy, že v průběhu těhotenství hodně ztloustneš a budeš se pak složitě vracet na původní váhu, nebo tenhle problém vůbec neřešíš?

Zatím jsem přibrala 4 kg. Nebojím se toho, že ztloustnu. Hlídám si váhu. První tři měsíce jsem měla obrovský apetit kvůli tomu, že když jsem nejedla, tak mi bylo zle. To zná většina těhotných. Naštěstí mám nejvíc chutě na ovoce a zeleninu. Taky miluju loupáček a kakao. Okamžitě mi naštěstí přestal chutnat alkohol a cigarety, takže žiju poměrně zdravě, nepřejídám se a jím, na co mám zrovna chuť.

Máš nějaký svůj zaručený recept na to, jak zhubnout? Jak se udržuješ v kondici?

Ověřená dieta je hýbat se a pět hodin před spaním nejíst nic velkého. Mám doma bazén, tak teď pravidelně plavu. Prý je to pro těhotné velmi dobré. Chci zajít na těhotenskou jógu a často jsem na golfovém hřišti s mým mužem a na hřišti při hře ujdu až sedm kilometrů.

Nechybí ti během těhotenství cigarety a alkohol?

Můj organismus zareagoval sám od sebe odmítavě jak k cigaretám, tak k alkoholu v okamžiku, kdy zjistil, že se něco děje. Takže s tím nemám problém a vůbec mi to nechybí. Jsem tomu ráda, bála jsem se toho.

Pepa už má z předchozích manželství 3 děti, jak se těší na to čtvrté? Už vás chytla společná nakupovací mánie a chystáte pro mimčo výbavičku?

Pepino se těší moc. Už taky proto, protože předchozí děti si díky počátkům porevolučního podnikání moc neužil. Teď jako rentiér nepracuje a bude mít na něj více času. Výbavičku zatím nechystáme. Jednak je to ještě brzo a za druhé budeme dědit po sestřiných dětech. Sestra Monika má kluka i holčičku, takže máme spoustu modrého i růžového oblečení, hraček a vybavení pro kluky i pro holky.

Na jak dlouho plánuješ "mateřskou"?

Mou prací je jednak novinařina a pak moderování společenských akcí spojené se zpíváním. Narození mimi určitě neovlivní mé novinářské závazky, tuhle práci stejně dělám z domova po mailu. Moderování a zpívání budu muset po porodu na nějaký čas pověsit na hřebík. Určitě chci být po porodu nějakou dobu s miminkem, a pokud ho budu kojit, tak zřejmě moc pracovat nebudu. Určitě si to chci užít. A nový televizní pořad, který by se měl vysílat od ledna 2009, se dá připravovat i doma.

Přemýšleli jste o tom, že si na případné hlídání pořídíte chůvu, nebo mimi zvládnete sami s pomocí babiček?

Zatím jsme to neřešili. Věřím, že díky tomu, že bydlíme na vesnici ve velkém domě i s mými rodiči, tak to zpočátku zvládneme sami. Rodiče už mají dvě malá vnoučata od mé sestry a jsou pro ně skvělou babičkou a skvělým dědečkem. Dále se pak uvidí, podle toho jak se budou vyvíjet mé pracovní závazky.

A jaké máte plány na letošní léto? Budeš odpočívat, nebo pracovat?

V plánu na léto máme jen objet spoustu českých, rakouských a slovenských golfových hřišť. Koncem srpna odjíždíme do hotelu Carlton v Cannes, abychom si ještě trochu užili moře, než budu rodit. Taky přes léto ještě moderuji a zpívám na spoustě společenských akcí a propaguju svou novou desku GABRIELA 2007. Seznam akcí, kde se objevím, a ukázky z nové desky je možné najít na mých stránkách www.igabriela.cz.