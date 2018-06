Partyšová prodá vilu v USA, po odchodu z Primy ji nevyužívá

"Odchod z Primy mi uvolnil ruce natolik, že teď mohu přijímat i nabídky na další a další moderování, což dřív nebylo z časových důvodů možné. Odjet ale v takové situaci na pár týdnů na Floridu, jak jsme to dělávali v minulosti, dnes už prostě nejde", říká Partyšová.

Nevyužitou vilu v letovisku Naples se proto rozhodla co nejdříve prodat. Navíc se tak zbaví zbytečných poplatků za hlídání a udržování domu v době, kdy ho nikdo neobývá. V těchto dnech proto letí do Států, aby na místě zařídila vše potřebné a vilu připravila pro budoucí majitele.

Těsně před odletem ještě stihla v pražské Solidní jistotě spolu s Heidi Janků pokřtít nejnovější CD zpěvačky Marie Pojkarové, jejíž píseň Pejskové se koušou se stala hitem internetu.

Gábina Partyšová se teď soustředí na nový pracovní i osobní život a záletným exmanželem se už netrápí. "Co bolí, to přebolí, a věci jsou přesně tak, jak mají být. Naštěstí mám skvělého syna, rodinu a spoustu přátel, kteří mi byli v těžkých chvílích nonstop nablízku. A to je hodně." říká matka pětiletého syna Kristiána.