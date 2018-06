Partyšová by chtěla ještě jedno dítě, nového přítele stále tají

"Nechci o tom nic říkat, protože se nevídáme až tak často, nikam spolu v České republice nechodíme do společnosti. Nechávám si to tak pro sebe a myslím, že je to tak fajn. O naší rodině, co se týče soukromí, se toho namluvilo a napsalo poměrně hodně a dávám si pauzu," řekla Gábina Partyšová.

Moderátorka nevyloučila, že by se kvůli novému vztahu přestěhovala do ciziny.

"Úplně bych se tomu nebránila, ale musím říct, že bych potřebovala své blízké mít u sebe. Nevím, jestli by to bylo přes oceán, jestli bych zvládla žít takto daleko. Ono se říká, že je jedno, kde žiješ, ale důležité je s kým," míní brunetka, která by měla ráda větší rodinu.

"Jedno dítě, pokud bůh dá, bych si ještě přála."

Partyšová bude trávit Vánoce doma s rodiči a synem Kristiánem. Pak se chystá do Jeseníků do lázní, kde bude i přes Nový rok.

"Tento rok byl těžký, bolavý. Ta třináctka mi úplně nesedla, tak se těším na číslo 14. Líbil by se mi návrat do televize, ale s pořadem, na kterém bych mohla trošku víc pracovat než na Top Staru. Aby Kristiánek byl zdravý. Příští rok jde do první třídy, takže to je největší přelom. Jinak zase nějaké přehnané, velké ambice nemám. Já si přeji hlavně klid. Aby ten vztah fungoval," dodala moderátorka.