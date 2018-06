Gábina Partyšová nenosí spodní prádlo!

Pro tentokrát se zpěvačka a moderátorka vypravila na otevření nového Park restaurantu ve Vršovicích bez podprsenky! V jistých chvílích tak přihlížejícím v obrovském výstřihu odhalila to, co by měl vidět jen její manžel.

Otevření stylové restaurace oslovilo i Bořka Slezáčka a jeho přítelkyni, dlouho se ale nezdrželi, a tak nestihli ani slavnostní ohňostroj.

Stylista celebrit Dušan Chrástek přišel v doprovodu tanečnice Kateřiny Mátlové a chlubil se, že za pár dní odjíždí pracovně do USA, kde se má setkat s Tomem Cruisem a Madonnou.

Celou akci měla na starosti bývalá modelka, nyní manažerka Eva Jasanovská-Dvořáková, která svým přísným okem sledovala dění celého večera. Její manžel, muzikant Michal Dvořák, ale zůstal doma, připravoval se totiž na křest své první knihy.