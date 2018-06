Gábina Partyšová: Na zajíčky mám ještě čas

V sobotním rozhovoru Luboše Xavera Veselého na Frekvenci 1 na sebe manželka podnikatele Josefa Kokty prozradila, že touží po dvou dětech, ale na pilu netlačí. Společně s manželem se o potomka snaží, i když Kokta z předcházejících vztahů již děti má. "On už má tři děti, a jak sám říkal, tak by mu nevadilo mít ještě další."

Případný rozchod s majetným byznysmenem má Gábina ošetřený v předmanželské smlouvě a úmrtí řeší Koktova závěť. O jejím obsahu nemá ale bývalá moderátorka Prásku ani ponětí. "Já ji nečetla. Ta je totiž dobře zapečetěná." No, jen aby Partyšová nelitovala. Každopádně je prý opatrná a nevěru by nikdy nepřiznala.



Na zajíčky mám ještě čas

Na dotaz Xavera Veselého, zda by si vybrala spíše zralého chlapa, nebo zajíčka Partyšová odpověděla: "Zralého chlapa, na zajíčky mám ještě čas." Gábina ale nezahálí. Chystá novou desku, která by měla být úplně jiná. "Opustila jsem takový ten rockový styl a zaměřila se spíše na velmi příjemný komerční popík," vysvětluje Partyšová, která odmítla práci v muzikálech Pomáda i Golem.

Jsem holka stydlivá

Nabídku erotického magazínu by ale přijala. "Už jsem se svlékla. Ale kdybych to udělala znova, tak by určitě záleželo, kdo by ty fotky fotil a jak moc bych se musela svléknout. Kdybych musela ukázat všechno, tak bych to zcela určitě odmítla. Jsem stydlivá holka."



A jedním dechem dodává, že plánuje napsat životopisnou knihu. "Přemýšlela jsem nad tím a myslím, že by to bylo dobré tak za pět let, aby se ten můj příběh ještě někam vyvinul."