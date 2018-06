Manžel Partyšové byl zřejmě nevěrný. Čekám dítě, tvrdí jeho milenka

"Nechci tyto zprávy komentovat, nemám důvod podporovat podivnou kampaň této slečny," řekla iDNES.cz Gábina Partyšová, která s Koktou vychovává čtyřletého syna Kristiana. "Nebudu se k tomu vyjadřovat," dodal i manžel moderátorky Top Star magazínu.

Ornella Štiková byla o poznání výřečnější. Pro iDNES.cz uvedla, že s manželem známé moderátorky udržuje poměr déle než rok.

Ornella Štiková

"Necítím se jako osoba, která přišla rozvrátit fungující manželství. Vztah Pepy a Gábiny je už delší dobu čistě obchodní, tak mi to říká. Jeho volný čas se omezil na to, aby s Gábinou dojednával kšefty a staral se doma o syna. To chlapa nemůže dlouho uspokojovat," tvrdí Štiková, která by měla být ve druhém měsíci těhotenství.

Dítě si prý nechá, bez ohledu na to, jak se nakonec celá situace vyřeší. "O potratu neuvažuji, dítě si chci nechat. Teď je na Pepovi, jak se k věci postaví on. A i kdybychom spolu nebyli, dítě bude zabezpečeno. Moje rodina za mnou stojí," doplňuje devatenáctiletá modelka.

Gábina Partyšová se synem

Pokud informace potvrdí i Josef Kokta, otcem by se stal už popáté. Z dvou předchozích manželství má tři dospělé děti, s Gábinou Partyšovou pak čtyřletého Kristiana.