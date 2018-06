VIDEO: Partyšová ukázala na party pozadí, Švandová pochválila manžela

Obě dámy se potkaly na party investiční skupiny KKCG na karlovarské Mlýnské kolonádě (více o akci zde).

Ve výběru oblečení byla jednoznačně odvážnější Gábina Partyšová, jež onu rafinovanost předvedla v celé kráse. "Jsme na kolonádě, tak jsem si říkala, že to chce něco sofistikovaného. Oslovila jsem proto svoji kamarádku a návrhářku Taťánu Kovaříkovou, které jsem vylíčila, co jsem viděla někde v cizině, a pustili jsme se do práce. Vznikl z toho tenhle model, ve kterém sice není nic vidět, ale jisté náznaky tam jsou," vysvětlila moderátorka.

MFF KV 2012 - Gábina Partyšová v modelu Taťány Kovaříkové

Model byl velmi prodyšný a jeho majitelka se dokonce obešla bez spodního prádla. "Mám jen korzet, pod kterým je ještě kus krajky, aby to takříkajíc nebyl holý zadek," doplnila čtyřiatřicetiletá Partyšová.

To Jana Švandová o své rafinovanosti taktně mlčí. Jisté je, že tkví v něčem jiném než ve fialových šatech, které si do společnosti oblékla. "O svých zbraních mluvit nebudu, to by pak každý vypadal stejně," smála se herečka, jejíž právě oslavené pětašedesátiny rozhodně nekorespondují s fyzickou schránkou. "Možná je to tím, že se cítím tak na osmatřicet."

MFF KV 2012 - Jana Švandová

Oslava narozenin Jany Švandové proběhla o den dříve. Herečka si ji užila ve velkém. "Bylo to velkolepé, dlouhé a hezky jsem si zatančila. Dary byly krásné, ale pro mě bylo největším darem, že přátelé přijeli za mnou a že jsme si to užili," uvedla.

A čím ji překvapil manžel Pavel? "Ten mě překvapuje neustále, dneska třeba krásnou kyticí, kterou jsem po ránu dostala," uzavřela se smíchem Švandová.