Partyšová na Floridě prokládá relax přípravou na roli v Bídnících

"Už jsme tady čtrnáct dnů, užíváme si pohody, stálého počasí a hlavně sami sebe. Prostě děláme věci, na které v Česku není tolik času. Kristiánek tady má spoustu kamarádek, tou největší je Anička Menzelová, která za námi přiletěla s maminkou Olgou," líčí Gábina Partyšová.

Moře na Floridě má teď 30 stupňů, známý český pár ale z něj má respekt. "Loni jsme viděli kousek od pláže žraločí ploutev, takže jsme opatrní. Ale západy slunce si ujít nenechám, stejně jako ranní procházky a běhání," doplňuje moderátorka, která brzy povýší i na muzikálovou herečku.

Partyšovou oslovil producent František Janeček, který jí nabídl roli Eponiny, v níž se bude alternovat s Magdou Malou a Vlaďkou Skalovou.

"Je to moje vysněná role, toužím si ji zazpívat a zahrát od svých šestnácti let, kdy jsem v roli Eponiny viděla Lucii Bílou v Divadle Na Vinohradech. Z garáže na Floridě mám zkušebnu a se svojí profesorkou zpěvu máme hodiny po skypu. Zpívám si všude, Kristiánek už si prozpěvuje se mnou. Makám na sobě a chci být v roli Eponiny přesvědčivá. Bude to splnění mého snu," uzavřela Gábina Partyšová.

Gábina Partyšová se synem Kristianem na floridské pláži.

Na Floridě se s rodinou zdrží ještě několik dnů, poté se už musí vrátit do Česka.