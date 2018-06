Partyšová o malém Partyšovi: Jako máma se za něj nemusím stydět

JAKÉ JE DÍTĚ

On je velmi společenské dítě, občas se mnou jezdí i za prací, když to spojujeme s výletem, takže je zvyklý mezi lidmi. Ve školce to má rád, teď se těší do školy, po prázdninách půjde do první třídy.

JAK JSEM VYBÍRALA ŠKOLU

Vybírala jsem školu tak, aby byla blízko, aby byla kvalitní, aby se tam naučil řeči a taky jsem dala na ty, kterým děti touhle školou už prošly. Učí se tam pochopitelně čeština a angličtina a další jazyky.

V ČEM JE SVŮJ

Co se týče jídla, tam je spořádaný, nikdy jsem nemusela říkat, aby něco dojídal, ba naopak jsem říkala: 'Už nemusíš' Občas ho musím nutit, aby si uklízel věci, v tom je klasický kluk, který to nechává na ostatních.

NEJ VLASTNOST

Jednu povahovou věc bych vyzdvihla - když jsme ve společnosti, tak mi nedělá ostudu. Prostě není takové to děcko, za které bych se jako máma musela stydět. Doma si ale zařádí.

Gábina Partyšová a Kristian Partyš (styling Lenka Kántorová / Cool & Smart)

CO BYCH Z NĚHO CHTĚLA MÍT

Udrží krásně notu, rytmus má v sobě, ale já ho nechám, aby proplul všemi koníčky a pak si vybral. Určitě budu trvat na tom, aby dostudoval střední a třeba i vysokou. A kdybych mu měla doporučit nějakou práci s mikrofonem, tak by to byli sportovní komentátoři. Ti se dostanou do celého světa a myslím si, že mají hodně barevný život.