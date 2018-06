RODINA POD LUPOU: Záviděla jsem jí větší prsa, říká sestra Partyšové

ČÍM SI LEZEME NA NERVY

Gábina: Spíš čím jsme si lezly na nervy, protože se teď vídáme i s dětmi a nemáme žádný problém. A čím jsem jí mohla lézt na nervy? Možná tím, že jsem nebyla ne tolik pořádkumilovná jako ona. A ona mi lezla na nervy tím stejným.

Monika: Jsem víc pořádkumilovná než Gábina. Tím jsme si lezly na nervy odjakživa.

NA CO MÁME STEJNÝ NÁZOR

Gábina: Myslím si, že máme stejný názor na výchovu dětí, chceme, aby dobře vystudovaly, aby uměly sporty a jazyky, a možná i na muže.

Monika: Líbí se nám stejné filmy, muzika, chlapi asi ne. A Gábina je pak ve výchově dětí tolerantnější.

KDY JSEM DOSTALA VÝCHOVNÝ POHLAVEK

Gábina: Mohlo to být na střední škole, kdy jsem nevěděla, s jakým klukem mám chodit. A možná to bylo spojené i s alkoholem, protože ona míň pila a já víc.

Monika: To muselo být už někdy v dětství, docela jsme se bily, i když samozřejmě v rámci nějaké hry. A i když jsem o rok a půl starší než Gábina, ona byla ta silnější, která mě nechávala vyhrát.

JAK USPĚLA PROFESNĚ

Gábina: Moje sestra je už několik let na mateřské dovolené a je skvělou mámou, pro mě velmi inspirativní. Obdivuju všechny ženy, které mají víc než jedno dítě. Jinak obě jsme byly vedeny k umění, ale Monča to neměla nikdy ráda. Nerada se předváděla, takže se vydala jiným směrem, zatímco já jsem šla dělat dabing, rádio a moderovat. V tom jsme rozdílné. Ona mě v tom sice podporuje, ale nechtěla by to dělat.

Monika: Jsem ráda, jak se uchytila. Přeju jí jen to nejlepší a aby jí dál vycházelo všechno, co si přeje. Jsem na ni pyšná.

KDY JSEM SE O SESTRU NEJVÍC BÁLA

Gábina: Určitě ve chvíli, kdy byla nemocná. Nemocí nebylo hodně, ale na její ledvinové koliky nezapomenu. To byl moment, kdy jsem se dívala na svou krev a nemohla jí nijak pomoct.

Monika: Bylo to v dětství, když si ošklivě rozbila hlavu. Pamatuju si, že jsem plakala víc než ona. A jinak se o sobě bojíme pořád stejně.

ČÍM SE PŘEKVAPUJEME

Gábina: Monča mě nejvíc překvapí, když ji vytáhnu někam do společnosti. Líbí se mi, že se z paní domácí stane dračice, někdy to umí.

Monika: Určitě drobnostmi, to my umíme.

CO SPOLU PODNIKÁME NEJČASTĚJI

Gábina: Určitě nás spojují děti. Sedíváme spolu na zahradě, vymýšlíme různé výlety a je nám dobře. Děti nás prostě pojí hodně.

Monika: Teď se to nejvíc točí kolem dětí, protože je máme ve stejném věku. Ale zažila jsem s ní i spoustu večírků, to bylo ještě před rodinou.

CO SI ZÁVIDÍME

Gábina: Já jí závidím její o dva centimetry delší nohy. Naši se asi u druhého dítěte tolik nesnažili. Mami, tati, sorry. Jinak nejsem závistivý člověk. A jestli mi Monča něco závidí? Asi ne.

Monika: Vždycky měla větší prsa než já, to jsem jí záviděla.