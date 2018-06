Partyšová si už kvůli Koktovi nezoufá, s tímhle fešákem tráví volno

"S osobním trenérem Mirkem trávím asi pět hodin týdně. Vídáme se tak dvakrát nebo třikrát do týdne tak na hodinu a půl. Zbytek volna samozřejmě patří synovi Kristiánkovi," říká Gábina Partyšová.

Pro cvičení pod odborným dohledem se rozhodla z několika důvodů. Jednak se snaží nemyslet na končící manželství s Josefem Koktou a jednak chce být dál v kondici, neboť se bez ní ve své branži obejde jen těžko.

"Vypadat dobře a udržovat se v kondici k mojí práci patří. A ještě taky zpevňuji záda kvůli tomu, že někdy moderuji akce i šest hodin v kuse, takže být tak dlouho na podpatcích není výhra. Ale když mám zpevněná záda a břicho, dá se to vydržet v pohodě."

K posilování se Partyšová vrací po několikaleté pauze, kdy sama předcvičovala aerobik. Ke sportu ovšem má blízko i z jiného důvodu. "Moje druhá láska v době dospívání byl fitness trenér," směje se.



Gábina Partyšová cvičí dvakrát až třikrát týdně pod dohledem osobního trenéra Miroslava Kadlece.

"Je ale fajn mít osobního trenéra. Nejen, že to člověka motivuje k výkonům, ale zabraňuje i lenosti. Je mi prostě hloupé nepřijít cvičit když vím, že na mě čeká trenér. Kdyby nečekal, mnohdy by nade mnou zvítězila lenost," doplňuje moderátorka.

S výraznými váhovými skoky se prý v životě prát nemusela. Vyjma období, kdy začínala jako televizní reportérka. V té době bydlela s kamarádkou a současnou producentkou nováckých seriálů Lenkou Hornovou. "Vařily jsme si a já tehdy ztloustla o 11 kilo. Tehdy jsem měla pěkně velkej zadek, stehna i poprsí. Vzpomínám si, že jsem si na zadek vázala černý svetr do pasu. Když jsem ale viděla, že to na kameře moc nepomáhá, do roka jsem všechno zase zhubla," dodává s úsměvem.

Gábinu Partyšovou čeká v nejbližších dnech rozvod s Josefem Koktou, s nímž žila dlouhých deset let. Po lásce, kterou rozprášila manželova nevěra, zůstává společná výchova syna, což je rovněž prioritou i pro samotnou moderátorku. "Chci se teď věnovat hlavně Kristiánkovi a své práci, kterou mám vážně ráda. Jiné větší cíle si nedávám. A láska? Pokud má přijít, přijde. Takže pokud mě ještě čeká osudový muž, určitě to poznám," uzavírá Partyšová.