VIDEO: Partyšová a Kokta poskytli zpověď, Ornellu v ní vůbec nešetří

Gábino, jak se nyní cítíte?

Zažívám jedno z nejtěžších období v životě. Ten, kdo neprojde mediálním kolotočem, když se mu něco děje, tak to nepochopí. Ale neměla jsem tendence se jakkoliv obhajovat, protože my si s Pepou svoje věci vyřešíme doma. My to umíme. Máme pár oblíbených restaurací, kam si sedneme a řekneme si, jak se věci mají. To, co se stalo, je velký škraloup, ale zažila jsem s ním deset krásných let a říkám si, že to přeci jedním úletem nezničím.

Gábina Partyšová s manželem Josefem Koktou

Takže případný odchod od manžela neplánujete?

Nejsem v tomhle směru impulzivní člověk. Navíc jsem člověk, který pracuje s lidmi a pohybuje se nočním životem, vím, že když ta fyzická nevěra probíhá a neubližuje, dá se tolerovat. Samozřejmě tím neříkám, že bychom se všichni měli navzájem pářit. To v žádném případě. Daleko horší by pro mě byla situace, kdyby slečna Ornella byla do mého muže zamilovaná a ono to náhodou prasklo. To bych už čelila podezření, že se mi ten můj zamiloval jinde. Ale tenhle hyenismus Ornelly a její matky je šílený a okatý. Nevím, co bude se mnou a Pepou dál, to neřeším. Řeším to, co je dnes. A s Pepou zůstávám.

Co nejvíc slečně Štikové a její matce máte za zlé?

Asi to, že jsem spojována s dvěma ženštinama, které si vymýšlí a žijí ve svém virtuálním světě. Vzaly to za špatný konec. Neobviňují mého muže, který ujel, ale pustily se do mé osoby a staví mě do role oběti, která brání nějaké "lásce". To mi opravdu hlava nebere. Vůbec nevím, co mám na to říct. Ptám se, jestli jsou z jiného světa, jestli jsem z jiného světa já a jestli se ten svět už nezbláznil. Tím padouchem je samozřejmě Pepa, ale oni svou medializací způsobily větší zločin, než který spáchal on své manželce. Takhle to cítím.

Ornella Štiková

Ale úplně v klidu po všech událostech asi nebudete.

Samozřejmě že ne, ale po těch všech lžích o tom, jak Pepa se mnou skončil a jak miluje Ornellu, jsem si řekla, že si nenechám zničit život. Mám pěkný život, pěknou práci a zdravé dítě a rodinu. To, co se stalo, se stalo, my jsme si tím prošli a teď jsme v jiné fázi. Není příjemné se o sobě dočítat, jak trpím anorexií a jak jsem na kapačkách. Mám až do půlky příštího roku nasmlouvanou práci, a když vám pak volají z agentur, jestli to opravdu zvládnete, necítíte se úplně nejlépe. A nejde jen o ušlý zisk.

Údajně zvažujete i jisté právní kroky. Jak jste v této věci daleko?

Všechno je u právníků, kterým věřím a kteří vědí, jak v této věci postupovat. A ve finále se může i ukázat, že to dítě není manželovo.

Pokud vím, váš manžel tvrdí pravý opak.

To tvrdí Ornella. Pepa se spustil, ale jelikož v době styku užíval léky, které jsou natolik škodlivé, že je otěhotnění téměř vyloučené, jisté není nic. A i kdyby bylo, odborníci nám vysvětlili, že početí dítěte za této situace je velmi rizikové. Jde v podstatě o časovanou bombu, kdy se dítě narodí zdravé, ale postupně se u něj mohou objevit následky. Nikomu nepřeji potrat, zvlášť v případě, že jde o vytoužené dítě, ale zde jde nejspíš o velký hazard.

V průběhu rozhovoru s Gábinou Partyšovou přichází i její manžel, podnikatel Josef Kokta. Zpočátku tvrdí, že ke kauze už řekl všechno, přesto odpoví na několik otázek.

Jaká je u vás doma situace nyní, jak ji vnímáte vy?

Jsme s manželkou, normálně spolu bydlíme, jak na vesnici, tak v pražském bytě, řešíme firmu "rodina", tedy malého i jeho školku, vše děláme spolu, a jelikož Gábina opět hodně pracuje, starám se o to, aby vše fungovalo a aby ona měla dostatečné zázemí.

Gábina Partyšová se synem

A jak zvládáte celou věc vy sám?

Jsem silný chlap, který už toho hodně zažil, ale všechno zvládám dobře hlavně díky Gábině, která mě obrovsky podpořila tím, že mě od sebe nevyhodila. Ještě mi asi neodpustila, ale pracuje se na tom, abychom mohli žít spolu dál a abychom se spolu starali o rodinu.

Informace protistrany o údajném odchodu od manželky jsou tedy nepravdivé?

Ano. Od doby, kdy se začalo psát o mně a slečně Štikové, tak ve veškeré korespondenci slečnu Štikovou i její matku žádám, aby s touto kampaní přestaly. Naopak žádám, aby se vše řešilo v soukromí a bez médií.