VIDEO: Partyšová účtuje v kauze Ornella. Zvažuji rozvod, šokuje

"Nevíme, jestli spolu budeme. Uvažujeme i o rozvodu," říká vůbec poprvé Gábina Partyšová.

Není to dlouho, co jsi říkala, že stojíš za svým manželem. Co se stalo, že nyní uvažujete o rozvodu?

Krize se prohloubila a hlavně mě to doběhlo. Ty tři měsíce jsem žila jako ta známá Partyšová, která se s tím nějak vyrovnávala. Pak jsem ale začala přemýšlet nad sebou jako nad ženskou a zjistila jsem, že mi rodina té dotyčné osoby tak narušila to, co jsem deset let budovala, že neumím udělat tlustou čáru a jít dál. Potřebuju čas na to, abych se mohla nadechnout a rozmyslet si, jestli s manželem budeme, nebo ne. Teď je to ve fázi, kdy to není úplně růžové. Ne že bychom po sobě házeli talíři, ale až tolik teď spolu nechceme být.

Ve hře je tedy rozvod, nebo jen jdete na nějaký čas od sebe?

Uvažujeme i o rozvodu. Poslední měsíc se u mě situace vnitřně hodně změnila. Pepa je uveden jako otec očekávaného dítěte a já zase chci chránit to svoje dítě. Kristianka chci od toho všeho oddělit.

Manželství Gábiny Partyšové a Josefa Kokty je zřejmě u konce.

Jak bys celou kauzu shrnula nyní, několik měsíců od jejího začátku?

Jako Blíženec žiju jinak jako Partyšová, tedy známá osoba, a jinak jako Gábina. A jako Gábina, která má vlastní soukromí, teď žiju prací a synem. Dotyčné osobě se povedlo trochu zavřít pusu až pomocí soudu, což je dost smutné. Hodně se mi ulevilo, protože jsem tři měsíce žila v nervozitě, kterou jsem možná přenášela i na své dítě. Normálně bych se nesoudila, protože nemám ráda hádky. Ani s Pepou jsem se za celých deset let nikdy nepohádala. Byla jsem takříkajíc vyprovokována médii, kdy neustále dávala prostor člověku, který mi chtěl zničit rodinu. A možná se mu to i povedlo.