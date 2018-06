Partyšové pomáhá z krize Slávik, sraz si dali ve Vídni

"Myslím si, že jsem z nejhoršího venku. Focení s Jaro Slávikem ve Vídni mi hodně pomohlo a příjemně jsem se po tom všem uvolnila. Jaro navíc ve Vídni žil osm let, takže mi ukázal krásná místa a já přišla na jiné myšlenky," řekla iDNES.cz Gábina Partyšová.

Celý humbuk se kolem rodiny známé moderátorky spustil poté, co se ukázalo, že jí manžel Josef Kokta byl nevěrný. Ba co víc. Teprve devatenáctiletou Ornellu Štikovou dokonce přivedl do jiného stavu.

Gábina Partyšová a její manžel Josef Kokta

"Chlapi jsou lovnou zvěří a občas zaloví ve špatných vodách. Pepa lovil v močálech, a proto teď musí pykat," dodává k celé kauze moderátorka, která se už snaží nahlížet na vzniklý problém realisticky. "Po týdnu, kdy jsem měla pocit, že přežívám a nežiju, jsem se rozhodla, že už nebudu řešit problémy druhých."

Společný výlet Partyšové a Slávika do Vídně vznikl na popud časopisu Glanc, který si obě osobnosti vybral pro svůj módní editorial. Zajímavostí je, že v týmu nechyběl ani Daniel Zahrádka, o němž se spekulovalo jako o milenci Partyšové. Ta ale už dříve tyto zprávy vyvrátila. Stalo se tak těsně předtím, než se přišlo na nevěru jejího muže.