Gábina Partyšová: Hledat partnera, když máte dítě, je jiné

"Jsem zamilovaná, ale o svém partnerovi moc mediálně zatím mluvit nechci. Mužem číslo jedna mého života je prostě Kristian. Hledat partnera, když již máte dítě, je úplně jiné, než když jste bezdětní," míní Partyšová, která o svém tajemném partnerovi prozradila jen to, že mluví slovensky, byl ženatý a má dokonce děti (více zde).

Moderátorka mnohem raději než o soukromí mluví o práci. Na její nedostatek si rozhodně nemůže stěžovat. Moderuje různé večírky, golfové turnaje a prozradila, že se možná opět vrátí před televizní kamery.

"Dostala jsem nabídku z televize, tak ji zvažuji. Možná se na podzim, kdy půjde Kristián do školy, vrátím na televizní obrazovky," řekla moderátorka.

Aby si od práce trochu oddechla a nabrala síly, vydala se se synem do Aqualandu nedaleko Pasohlávek na jižní Moravě.

"Měla jsem v Brně práci, tak jsme to spojili s příjemným výletem. Skvěle jsme si to zde užili. Kristianek plave od 2,5 let, pořád se potápí, skáče ve vodě. Říkám mu, že je takový pod-vodník," prozradila Partyšová, která ukázala také svoji vypracovanou postavu v plavkách.

Moderátorka o svém tajném partnerovi: