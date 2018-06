Partyšová poprvé o tajemném milenci: Mluví slovensky a má děti

Existuje ještě tajemný partner Gábiny Partyšové?

Ano, ještě nebyl odtajněn, pořád existuje, ale vzhledem k tomu, že to už dlouho tajím, tak mi nepřijde na místě o něm pořád mluvit. Možná je čas už říct, kdo to je, ale on pořád nechce, takže to zatím nechávám tak, jak to je.

Prozradíte aspoň jeho iniciály?

On si to nepřeje.

Dobře, uděláme kompromis. Položím jiné otázky. Jaké má vlasy?

Nemá jich moc.

Je veřejně známý?

Ne, není.

Mluvíte doma česky?

Mluvíme spolu česko-slovensky.

Žije v Česku?

Ano, ale hodně často je v zahraničí.

Měl rodinu a má děti?

Ano, měl rodinu a má děti.

Kolik vás bude žít v jedné domácnosti?

Já ani nevím, jestli budeme ve společné domácnosti. Já jsem po deseti letech odešla od svého muže, pořád jsem zraněná a nebudu se do ničeho jen tak vrhat. Každá rozvedená ženská asi ví, o čem mluvím. A byť bych chtěla dalšího potomka, tak jsem poučená a myslím, že každý vztah chce nějaký vývoj. A možná ho i proto tajím, protože bych nerada, aby každý půlrok plnil můj život noviny. Ubližovalo by to nejen mně, ale i tomu dotyčnému a nakonec i Kristiánkovi.

Očekáváte, že letošní rok bude úspěšnější než ten loňský?

Je pravda, že ten loňský rok byl pro mě hodně těžký, ale rozhodla jsem se, že se nebudu dívat dozadu, dokonce nebudu ani řešit, co bude, ale budu žít tím, co je teď, tedy budu žít přítomností.



Gábina Partyšová se synem

A co je tou vaší přítomností?

Teď žiju šestiletým Kristiánkem, který půjde do školy. Dostal se na školu, na kterou jsem chtěla, a to je středobod vesmíru každé mámy. A pokud jde o práci, stále mám rádiovou show s Jaro Slávikem a Jirkou Harnachem a jinak připravuju pro televize jistý projekt, protože bych se chtěla do televize vrátit. Televize je droga a doufám, že se mi podaří se na podzim vrátit.

Bude se pořad týkat známých osobností?

Nechci to úplně prozradit, protože se nápady kradou, nicméně je pravda, že v pořadu budou osobnosti, ale nebude to celebritní pořad.