Gábina Osvaldová není na zajíce

"Tak to je úplný omyl. Mladé muže v lásce nemám a nikdy jsem po nich nejela," ohrazuje se však Osvaldová.

"Nikdy jsem nebyla na zajíce. Někdy se to snad stalo, ale jen úplným omylem."

Soutěž Česko hledá SuperStar dala Gábině Osvaldové úplně novou popularitu, sláva ji zasáhla naplno.

"Pochopitelně se tomu vyhnout nedalo. Teď se mi třeba stane, že někam pospíchám, a míjí mě na ulici učitelka s dětmi. A ty se na mne okamžitě vrhnou, abych se jim podepsala do žákovské knížky. Nebo mě na ulici lidé zastavují a chtějí se se mnou vyfotit. V duchu si říkám, bože můj, ještě jim jen zkazím rodinné foto, ale nechám si to líbit. Co se dá dělat? Vím jen jedno. Že potřetí bych do poroty v SuperStar už určitě nešla. Dvakrát a dost!"

Gábina Osvaldová je zvána na nejrůznější společenské večírky, kde si gurmáni přijdou na své. Také si tam ráda něco dobrého smlsne. "Jsem tak trochu gurmán. A říkám si, že jsem o dvacet kilo starší než mám být. Nesnažím se být zvlášť pěkná, jen se celý život snažím, abych méně jedla. Zato se dopíjím červeným vínem," svěřuje se textařka.