Zvládli jsme to, říkají Kratochvílová a Šebrle o prvním moderování

Atlet Roman Šebrle působil při prvním moderování strnuleji než jeho kolegyně Gabriela Kratochvílová, která zase přehnaně máchala rukou, ale oba jsou se svými výkonem spokojeni.

„Můj hlavní pocit z prvního moderování je dobrý. Řekl bych, že jsme to zvládli. Ze začátku jsem samozřejmě cítil velkou nervozitu, ale pak se to lepšilo a ke konci jsem si to i užíval,“ řekl Roman Šebrle.

„Mám radost, že jsme to zvládli. Nervozita byla obrovská a měla jsem co dělat, abych ji ovládla, ale veškerý strach naštěstí rychle opadl a těším se, že diváky znovu pozdravíme v pondělí večer. Už hlavně vím, co mě čeká,“ dodala Gabriela Kratochvílová.

Ohlasy diváků televize Prima jsou však spíše negativní v případě slavného desetibojaře. Zatímco Miss připadá divákům „přirozená a krásná“, u Romana Šebrleho se spíš objevuje přívlastek „tragický“.

Líbilo se vám, jak Roman Šebrle s Gabrielou Kratochvílovou moderovali Zprávy FTV Prima?