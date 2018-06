Gábina Goldová myslí na Savku

"Miro ani netuší, jak mě potěšil. Jedenáctka je totiž moje šťastné číslo," řekla Gábina.

Goldová prozradila, že kdyby jednou plánovala duet, ráda by k němu přizvala Tomáše Savku.

"Sice jsem soutěž pravidelně nesledovala, protože jsem byla většinou pracovně v Polsku, ale Tomáš se mi hodně líbil. Možná se někde na koncertě nebo při natáčení nějakého televizního pořadu potkáme. Zazpívat si s některým z těch pěti kluků by vůbec nebylo marné," uvažuje.

Ačkoli se jí líbila i Aneta Langerová a coby vítězku ji tipovala od samého začátku, nebo Martina Balogová, která na ni prý však působila studeně a afektovaně, o duetu s nimi by neuvažovala. "Vždycky jsem lépe vycházela s muži, zvlášť se staršími a inteligentními," přiznává.

Až Gábině Goldové skončí pracovní povinnosti v souvislosti s promo akcemi k nové desce, pojede s dětmi a přítelem Michalem Kracikem na dovolenou k moři, nejdřív na Mauricius, poté do Chorvatska. Kracik ale rozhodně nepatří do škatulky "starší páni", je totiž o rok mladší než ona. "Mám vlastně poprvé v životě mladšího chlapa. Můj bývalý manžel byl o jedenáct let starší. Cítím se s ním ale úplně nejlíp."