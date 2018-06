Gábina Bártová: Chceme pro malou sourozence, přála bych si páreček

„Chceme sourozence. Ještě chvilinku počkáme, ale zrovna jsem dneska říkala, že nemá cenu začít chodit do fitka, když se to pak zas roztáhne, takže počkám až po druhém dítěti,“ říká Bártova manželka, bývalá modelka.

„Chtěli bychom páreček. Je fajn vyzkoušet si i toho chlapečka,“ dodává někdejší modelka proslavená vztahem s Leošem Marešem.

Po porodu rychle zhubla a teď má o dvě kila méně než před těhotenstvím. Chodí znovu na společenské akce a dcerku na tu chvíli hlídá její otec.

„Hlídal ji tři, čtyři hodinky a stalo se, že mi hystericky volal, kde jsem, že už to nezvládá a jestli už přijedu. Je to roztomilé. Terezka pak byla mokrá od mléka a body měla úplně jinak, než měla mít, ale spinkala. Dokázal ji uspat,“ prozradila Bártová.

Její dcera už říká „mama“ a „tata“ a Bártová nechává její vývoj čistě na přírodě. Není příznivkyní příruček pro matky. „Vůbec ani nevím, co má umět. Nechávám to na ní a vidím, že dělá pokroky, tak to je nejdůležitější. Vůbec nic nečtu,“ říká.