Gába: Na SuperStar se sázet nedá

Jak se cítila trojice nejlepších zpěváků druhé SuperStar před nedělním vyhlášením výsledků?

Úplně v pohodě, panovala opravdu výborná nálada. Žádný stres. My jsme si to užili a navíc nám bylo řečeno, že se večer povedl i celkově. Měli jsme radost, protože jsme soutěž prožívali i z hlediska diváckého očekávání.

Najde se důvod, proč jste ráda, že jste se nestala druhou českou superstar?

Asi proto, že si nejsem jistá, jestli bych na to byla připravená. Už jsem z toho měla, hlavně ke konci, obavy. Nedokážu říct přesně proč. Přihlásila jsem se do soutěže, ale asi jsem do ní nešla s tímto cílem. My jsme to ani tak moc neprožívali. Spíš nám šlo o to, abychom podali výkon, za který se nemusíme stydět, a s tím třeba vypadnout. Zkrátka neodejít se sklopenou hlavou. O to nám šlo spíš.

Pro mnohé včetně sázkařů jste byla od začátku jasným favoritem. Podobně na tom byl loni Sámer Issa a také skončil třetí.

Nějak se to shodlo. Sama jsem sázky neznala a myslím si, že je docela hloupost je sledovat – o ničem nevypovídají. Zvlášť po jednom výkonu nebo po tom málu, co bylo vidět v televizi. Přijde mi, že na to se sázet nedá.

Kde jste se viděla nejdál, když jste se do konkurzu přihlásila?

To mělo svůj vývoj. Nepřihlásila jsem se s nějakým velkým cílem, Cíle se stupňovaly až s každým postupem, jakoby o krok dopředu. Člověk se dostal před porotu a říkal si, kéž bych se dostal do dalšího kola. Pak byl najednou dál a říkal si, že by bylo dobré to zkusit ještě dál... Ale hlavně to bylo dobré v nabírání zkušeností. Čím dál jsme se dostali, tím byly těžší podmínky a každý testoval sám sebe. To je vlastně to, co mě na SuperStar bavilo.

Zkušeností bylo za tu dobu asi víc než dost.

Je to jako puzzle, které se skládá. To je v muzice hrozně důležité – když to chce člověk fakt dělat, tak musí sbírat, co může, a využít to v budoucnosti.

Dostavil se v průběhu soutěže stres?

Stupňoval se. Najednou se zpívalo s kapelou, pak přišly dvě písničky, potom taneček. Těžší to bylo i v tom, že člověk byl čím dál víc unavený a text už nelezl do hlavy. Rozšířil se program během týdne a nebylo tolik času na přípravu vlastní písničky. Museli jsme se učit spoustu nových věcí. To všechno dokázalo člověka vystresovat, protože najednou neměl tolik prostoru a potom si nebyl před vystoupením sám sebou tolik jistý. Přitom chtěl podat výkon, jaký si přál. Ať už to dopadne dobře nebo ne.

Nebyl někdy průběh soutěže jednotvárný?

Byl to trochu stereotyp, i když to postupně gradovalo. Na jednu mě to ubíjelo, na druhou stranu by mi to asi chybělo, kdybych třeba vypadla dřív. Ve štábu byli výborní lidé, na které jsem se těšila, byla s nimi opravdu legrace. Byla to výborná parta – lidé, kteří nám v tom stresu strašně pomohli. Kdykoli byla tréma před vystoupením nebo nějaký jiný problém, vždycky přispěchali na pomoc. To bylo hrozně milé.

Při generálkách si lidé ze štábu hráli na porotce a podporovali vás chválou. Konkrétně v neděli vás někdo z nich pochválil za to, že umíte písničku prožít, i když ji zpíváte počtvrté za den. Kolikrát jste jediný výstup zkoušeli?

Za víkend se písnička projela třeba desetkrát. Kolikrát jsme na večerní pořad přišli tak strašně hotoví, že už jsme se na to ani tolik nesoustředili a nemohli si to užít. A právě z toho jsme byli vystresovaní. To už pak bylo jen o tom, že odzpívat to musíš.

Interpretaci vaší první písničky Nevěrná z muzikálu Hamlet nehodnotila porota v neděli příliš kladně. Měli pravdu?

Beru to jako jejich názor. Já jsem si tu písničku docela užila, protože jsem ji zpívala tak, jak jsem chtěla. Pojala jsem to po svém, rozhodně jsem ji neměla naposlouchanou podle originálu od Petry Janů. Chtěla jsem si v ní najít něco svého, a to jsem si také našla. Neříkám, že jsem to zazpívala kdovíjak, to ne, ale jde mi o můj osobní pocit.

Byla pro vás Nevěrná jasnou volbou?

Měla jsem na výběr víc písniček, ale tuhle mám ráda já i máma a chtěla jsem si ji zazpívat. Nijak zvlášť už jsem neřešila, jestli je náročná a tak. S tím výběrem jsem se nezatěžovala, ani jsem se nesnažila taktizovat. Byly tam takové ty velkolepé písničky jako Jsi můj pán z muzikálu Dracula, ale to mi přišlo strašně ohrané, že se mi do toho jít nechtělo. Jednu písničku, All That Jazz, jsem měla výrazovou a druhou jsem chtěla mít jako protipól klidnější.

V televizi jste vždy působila přirozeně. Nedělalo vám nikdy problémy být před kamerou uvolněná?

Nikdy jsem si nedokázala představit, že na to koukají lidé. V hale vidíte jenom publikum, sice jsou tam kamery, ale to je jenom přístroj, nepředstavíte si za tím lidi. Osobně potřebuji přímý kontakt. Ze začátku, když jsem měla mluvit přímo na kameru, tak mě to znervózňovalo, ale jinak jsem ji vnímala obyčejně jako přístroj. Je ale fakt, že když se to zkouší pořád dokolečka, tak už si na to člověk asi zvykne.

Jaké nejsilnější zážitky se vám vybaví z průběhu celé soutěže?

Dostalo mě, když spadl Michal Hudček z koně. Bylo to zvláštní, když jsme se to dozvěděli. To je spíš negativní. Jinak nedokážu říct z fleku nějaký moment. Potěšily mě některé výroky poroty, ale hlavně první kontakt s fanoušky, nebo když jsme dostali první dopisy. Když člověk dostane zpětnou vazbu od publika, tak je to moc milé. Najednou má pocit, že to má smysl. Že muziku dělal i předtím, ale nebylo to tak silné.

Myslíte, že vás soutěž osobně změnila?

Povahově mě nezměnila. Ale v některých věcech mi utříbila názory, protože jsem byla postavena do určitých situací, ve kterých člověk musel hodně přemýšlet. Byl to přínos. Soutěž je hodně o vnitřním psychickém řešení nových okolností, se kterými jsme se setkávali. Najednou jsme byli v něčem, z čeho není cesta zpátky. Člověk si uvědomil, že nemá zadní vrátka, a to ho trošku děsilo. Na druhou stranu to byla hrozná radost a strašný vděk lidem, vidět ty možnosti. Byl to strašný binec v hlavě a člověk si musel najít cestu. O těchto věcech jsme se hodně bavili.

Co uděláte jako první, až budete mít čas vydechnout?

Určitě pojedu za mámou, protože se jí blíží porod. Jak budu moct, tak bych chtěla být s ní.

A samostatně v rámci pěvecké kariéry?

To teprve všechno promýšlím. Stěžejní jsou pro mě koncerty. Je pro mě důležité zpívat s živou kapelou a být součástí skupiny, celku. To bych hrozně ráda. Nechtěla bych uspěchat desku, rychle to sfouknout na úkor kvality. Mám své vlastní texty a hrozně ráda bych dělala vlastní muziku.