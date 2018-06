Gába: Favorita jsem ve finále neměla

ODPOVĚDI GÁBY AL DHÁBBY NAJDETE ZDE

S výběrem nové SuperStar je Gába spokojená. "Vlasta je skvělý zpěvák s ojedinělým hlasem a obrovským rozsahem, moc si ho vážím jako zpěváka i jako osobnosti. Vlasta je správným člověkem na post SuperStar," dodala.

Gabriela čtenářům také prozradila, že se jí minulý týden narodila sestra Anička. "Už se těším, až se i s mámou vrátí domů z porodnice. Chci si ji co nejvíc užít, ale rozhodně to nebude na úkor muziky," podotkla.

A jak třetí finalistka hodnotí své působení v SuperStar? "Nemyslím, že by mě soutěž změnila povahově, spíš mě obohatila muzikou a ujistila v tom, že zpívat potřebuju a hodně mě obrnila. Jak v životě, tak v muzice."



Gába se sešla s fanoušky

Al Dhábba se v den velkého finále sešla se svými fanoušky a výherci čtenářských a rozhlasových soutěží při večeři v restaurantu HOT na Václavském náměstí v Praze. Svým přiznivcům prozradila, že má ráda italskou kuchyni, hlavně těstoviny s parmezánem a pije nejraději bílý Savignon.

Na svoji hudební budoucnost se těší a své první cédéčko nechce uspěchat. "Deska je zatím v přípravě, v současné době filtruji nabídky, nicméně by to mělo být ve stylu No Doubt, i když definitivně rozhodnutá ještě nejsem, líbí se mi i swing a jazz".

Výherci Lucie Harudová z Chebu, Soňa Matiová ze Sezimova Ústí a Martin Dufek ze Sokolova fandili v soutěži všem finalistům. "Fandil jsem všem, ale hlavní favoritkou byla Gába a hned pak Vlasta. S Gábou bych si rád zazpíval, ale lépe tančím", říká Martin s úsměvem na rtech, kterému s nejvtipnější odpovědí do čtenářské soutěže pomáhala také jeho přítelkyně.

"Jsem ráda, že jsem se dozvěděla jak to chodí v SuperStar, kam jsem také hlásila, ale nakonec jsem to bohužel prošvihla. Gába je osobitá a moc fajn", komentuje setkání s bronzovou SuperStar Soňa Matiová.

Petr Bende a Vlasta Horváth slíbili, že budou čtenářům iDNES odpovídat

koncem tohoto týdne.