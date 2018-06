Gába chce dítě ve 30 a za svobodna

Jak dotyční vypadají, to Gába neví, protože fotku jí neposlali.

"V těch dopisech se neřešilo, jaké mají pisatelé přednosti, vůbec se nevychvalovali, nenapsali nic o sobě," svěřila se Gabriela.

Co se týče mužů, nemá letošní bronzová SuperStar vyhraněný vkus. Netouží ani po příliš vzdělaném, ani po enormně bohatém partnerovi, nesní o vysokém štíhlém blonďákovi nebo o svalnatém černovlasém kulturistovi.

"Mě musí muž něčím zaujmout, musí mít nějaké charisma. Dokonce ani nemusí přeskočit tak zvaná jiskra. Potřebuji vědět, že bych s ním v různých situacích mohla vydržet, že by zapadl i do okruhu mých kamarádů. Nebylo by mi totiž příjemné, kdyby to byl člověk, který mezi nimi bude mlčky sedět a nebude umět zapojit se do debaty či zábavy. Nestačilo by mi, kdybychom si rozuměli jen sami dva," shrnula tmavovláska svá očekávání.

Dvacetiletá Gába ovšem zatím nemá na vdávání ani pomyšlení. Dítě si chce pořídit nejdřív až ve třiceti a zatím si myslí, že nejspíš jako svobodná matka. Teď touží po pěvecké kariéře, kterou už odstartovala jako zpěvačka skupiny Citron. Díky televizní soutěži má úspěchy u publika na dosah. Už nyní dostává nabídky na zájezdová vystoupení.