Gába Al Dhábba zve do svého pelíšku

VIDEO ZDE

Gába ve studiu Sono právě dokončuje svou první autorskou desku. Vyjít by měla v dubnu. "Je to pro mě muzikantský ráj, tohle studio. V malé vesničce za Prahou si ho postavil zvukař, producent a můj kamarád Milan Cimfe.

V Nouzově jsme se s Milanem zavřeli po Vánocích. Dostala jsem v podkroví jeden z pokojíků, nastěhovala sem pár knížek a začali jsme makat. Od té chvíle jsem neviděla rodinu ani známé.

Jak se blíží konec a deska má být už brzy hotová, přepadá mě únava. V takových chvílích se dávám na vaření. Možná na to nevypadám, ale vařím ráda. Jednou jsem Milana dokonce prosila, ať mi dá na hodinku nějakou práci, že si musím vyčistit hlavu, a on na to: Převleč trojku! Tak jsem uklidila hostinský pokoj, vyměnila povlečení a hned mi bylo líp.

Až těch deset písniček konečně nazpíváme a já odtud vylezu, uleví se mi, ale bude se mi stýskat. Je to svět, o kterém jsem snila. Jsou v něm lidi, kteří mě nikdy nepřemlouvali a k ničemu mě nenutili, ale teď už chci za kapelou. Musíme ty moje nové písničky nazkoušet, vyladit a vyrazit na koncerty. Ale už teď mám spoustu nápadů, myslím, že se s Milanem sejdeme brzy znovu."

Více se dočtete ve čtvrtečním magazínu DNES

Projekt Pelíšky slavných vzniká ve spolupráci s magazínem DNES, Sidovsky management a hudební televizí Óčko. Pořad můžete sledovat ve čtvrtek od 21.00, reprízy v pátek od 10.00 a v sobotu od 15.00.