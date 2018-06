Gába Al Dhábba relaxuje s králíkem

"Takový týden je pro mne největší duševní očistou a představou ideální relaxace," vysvětluje Gabriela Al Dhábba.

"S tužkou a papírem si totiž člověk spoustu věcí vyřeší snadněji, než při několikahodinové schůzce s psychologem. Ovšem největším odreagováním je pro mě sledovat dovádění mého králíka Tadeáše a retrievera Ronyho."

Gabriela samozřejmě odpočívá i jinak a ráda si třeba vyjde ven s kamarády. "Dřív mě bavilo bruslení a jezdila jsem na hory lyžovat. Teď ale sport provozuji spíš rekreačně. Jenom občas, když venčím psa, tak mě to chytne a musím si zaběhat. To je pak opravdu příjemné," dodává devatenáctiletá zpěvačka.

Odvahy i elánu má Gabriela nepochybně dost. Občas se ale objeví chmury. Svět šoubyznisu je sice lákavý, ale nováček nikdy netuší, na jaké nástrahy při cestě za slávou narazí. "Obavy mám z velkého neznáma, které mě teď v následujících dvou měsících může čekat. Netýká se to ani tak muziky, ale spíš celého toho kolotoče kolem SuperStar. Natáčení, při kterém mě třeba budou nutit do něčeho, co mi bude zcela proti srsti. Nemám ráda škrobené divadlo, to není zrovna pro mě. I když to se mnou někteří z těch lidí myslí dobře, pokaždé trvá delší dobu, než najdu kompromis. Vím, že jsem nezdravě tvrdohlavá. Asi budu dělat všechno proto, abych si ustála své," zamyslela se Gabriela Al Dhábba.

Zpěvačka tvrdí, že muzika pro ní znamená všechno. Je ochotná jí věnovat celou svou budoucnost. "Pokud by se mi podařilo oslovit a potěšit část publika, splnila bych si svůj velký sen. Vážím si lidí, kteří svou práci dělají pro svoji radost a na druhé straně i pro potěšení ostatních. Zároveň se nenechají strhnout komerčním proudem a neobávají se toho natočit kvalitní desku, která není pro davovou poptávku," usmála se zpěvačka.

"Moc plánů do budoucna nemám. Logicky žiju tím, co se odehrává právě teď. Nevím, co bude zítra, natož za tři měsíce nebo za pět let. Jedno ale vím jistě: chci zpívat, zpívat a zpívat," dodala.