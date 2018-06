Gába Al Dhábba: Měl by vyhrát Bende

CO Al DHÁBBĚ ŘEKLI POROTCI - ZDE

* Na jakém koncertě jste naposledy byla?

V neděli na SuperStar. Ale jinak jsem - popravdě řečeno - na koncerty nikdy nechodila. Fakt ne.

* Vy? Vy, která říkáte, že je hudba smyslem života?

Nedávno jsem zašla na revival Metalliky, ale to byla spíš výjimka. Neříkám, že mě to nikdy nelákalo, ale do takových patnácti mě máma z výchovných důvodů nechtěla pouštět, a pak jsem zase měla čím dál častěji brigády. I když mě samozřejmě mrzelo, když jsem prošvihla Robbieho Williamse - kvůli němu jsem chodila makat častěji než kdy jindy a nakonec jsem peníze sehnala, jenže to nevyšlo. Robbie byl hned vyprodanej.

* To by mě zajímalo, co dělá dvacetiletá holka z Prahy v pátek nebo v sobotu večer. Skoro všichni ostatní přece chodí do klubů, ne?

Víte, já teď byla tři roky nemocná, z toho dva roky jsem byla doma a na koncerty jsem chodit ani nemohla - zdravotně bych je nezvládla.

* Co vám bylo?

Měla jsem zánět dvanácterníku, poruchu metabolismu. Byla jsem například hrozně malátná.

* Dnes už jste v pořádku?

Rozhodně nejsem tak nemocná jako dřív. Snad jsou už pryč doby, kdy jsem neměla dost síly a energie na to, abych zvládla vydýchaný vzduch a tlačenici.

* Ale vždyť vy občas pracujete v baru - to vám nevadí?

Ona to je spíš restauračka a na takovou práci si člověk zvykne. Tam neskáču, nezpívám... tam jenom obsluhuju.

* A kdybyste měla mít za půl roku první velký koncert, zvládnete ho?

Jo, teď bych ho zvládla. Už jsem na tom líp.

Anetu poslouchám často

* Míváte každou neděli trému?

Vždycky to namě padne odpoledne po generálce, v tu chvíli se semkneme s Petrem Bendem a Michalem Hudčekem. Už je to takový rituál -držíme se za ruce, přejeme si štěstí...

* Proč zrovna vy tři?

S Michalem se známe dlouho, už od mých šestnácti. Zpívali jsme spolu v Lucerně Queeny a potom jsme se občas náhodně potkávali - třeba v té mojí restauraci, kam přišel jako host. Padli jsme si do oka, stejně jako později v SuperStar s Petrem Bendem, a věřte mi, že je s nima sranda. Což proti trémě pomáhá.

* A co když skončíte právě s Hudčekem anebo Bendem v úplném finále?

Tohle my vůbec neprožíváme. Rozhodně nemám ambice vyhrát nad někým z těch dvou a neřeším to. Oni nejsou mí soupeři.

* Neuvažovali jste o tom, že byste něco natočili společně?

Ale jo, úplně vážně jsme už o tom mluvili. Nechceme navždy vystupovali v triu, ale když už jsme se takhle skamarádili, tak bychom měli aspoň v několika písních držet spolu i muzikálně. Plánujeme to.

* Abychom si udělali představu o vašem vkusu, máte radši Gotta, nebo Fanánka ze Tří sester?

Určitě Fanánka, protože je komediant, a to s muzikou souvisí. U jeho hudby se odvážu mnohem víc než u té Gottovy.

* A teď jiná dvojka - kdo spíš, Aneta Langerová, nebo Sámer Issa?

To zase Aneta, i když větším šoumenem je paradoxně Sámer. Ale z toho na mě skoro nic nevyzařuje, chybí mu ta síla a charizma, které cítím právě z Anety.

* Má podle vás Anetinu sílu i někdo z letošních finalistů?

Bende. To je sympaťák s výborným hlasem, sílu v sobě jednoznačně má. Zasloužil by si vyhrát.

* Které tři české zpěváky nebo kapely máte vůbec nejraději?

Tři? Tak to bude Divokej Bill, už proto, že mě strašně baví jejich písnička Pocit. Potom se mi líbí takové ty zahalené, symbolické texty skupiny Kryštof, no a v poslední době mám ráda právě i Anetu.

* Opravdu si její album pouštíte?

Často.

* A co desky ostatních finalistů?

U nás doma posloucháme všichni tu Anetu, já, máma i brácha -nejradši máme Hříšná těla, křídla motýlí a Vodu živou. Z ostatních finalistů už jsme si nepořídili nikoho.

Strach o mámu

* Vaší mamince se prý má už brzy narodit dcera...

To je pravda, ale ještě pár dnů by snad měla mít klid.

* Nebojíte se, že se vaše sestra narodí třeba tuhle neděli večer?

Máma ty neděle prožívá moc, protože teď nemá nic jiného na práci -ona si doma třeba pravidelně vystřihuje fotky z novin a při vyhlašování mívá takové nervy, že pak opravdu říká, že už skoro rodila. Ale jak říkám - ještě snad bude klid. Ačkoliv...

* Ano?

Jedna z mála věcí, které mě na SuperStar mrzí, je právě to, jak málo s ní teď jsem. Štve mě to, protože už o ni mám strach, ale domů se dostanu jen málokdy. A to mám proti většině ostatních soutěžících výhodu, že jsem Pražačka.

* Ještě mi řekněte o vašem třináctiletém bratrovi - je na vás hrdý, anebo na celou SuperStar kašle?

Fandit chodí každou neděli. A vzhledem k tomu, že studuje stejnou školu, na jakou jsem chodila do loňska i já, tak to prožívat musí, i kdyby nechtěl. Vždyť má třeba ty samé učitele, kteří učili mě.

* Má bratr hudební talent?

Má. Dobře zpívá, a hlavně hraje na piano.

* Takže se jednou stane členem vaší kapely?

Chtěla bych, aby mi pomohl, jenže on není exhibicionista. Na rozdíl ode mě. Protože mě už v jeho věku hrozně bavilo vystupovat před lidma.

* Kolik vám rodina posílá každou neděli esemesek?

Myslím, že hodně. Ale předminulou neděli je brácha omylem poslal Vlastovi Horváthovi, který měl stejné číslo jako já o týden dřív...

* Vysvětlíte mi, jak je to vlastně s vaším jménem? Proč jste se jmenovala od šesti do osmnácti let Sýkorová?

Je to jméno člověka, se kterým jsem sice čtrnáct let bydlela, ale jinak mě toho s ním moc nespojovalo. Proto mi připadalo povrchní nosit celý život jeho jméno.

* A pana Al Dhábbu znáte?

Znám, to je můj biologický otec, i když ani on mě nikdy nevychovával. Neměli jsme spolu takový vztah, jaký by dcera s otcem měli mít. Ale jeho jméno mám v rodném listě, tak jsem se k němu vrátila.

Gabriela Al Dhábba

Věk 20

Povolání servírka

Bydliště Praha

Postoupila 27. února

* Kde otec žije?



Teď v Čechách, ale jinak pochází z Jemenu.

* Když máte jemenskou krev, nechtěla byste ke zpěvu přidat i břišní tance?

Což o to, já se na ně ráda koukám, ale nedělejte ze mě poloviční Arabku. Tak se totiž vůbec necítím a nepotřebuju se do té role stylizovat.

* A umíte říct aspoň pár slov arabsky?

Ne, vůbec. Kdyby na mě Gábina Osvaldová z legrace promluvila arabsky, tak se nechytám. A ani v tom Jemenu jsem nikdy nebyla - v životě jsem se dostala nejdál do Turecka, a to jenom do bezpečného hotelového komplexu. Nic víc.



Pár drobností, které ji mohou zastavit

Jistě - se svým krásným hlasem a exotickým jménem má Gabriela Al Dhábba naději, že se v českém poprocku prosadí.

Taky je to milá, přirozená žena, která za mnou sice přišla se slovy „já jsem na rozhovory nemožná“, ale potom se s ní povídalo hezky, i když se do rozhovoru nakonec nevešlo všechno. Důvod? Gabriela se zatím bojí promluvit úplně otevřeně, myslí si, že by jí to mohlo v koncovce soutěže ublížit. Proto několikrát poprosila, abych peprnější vtipy nebo ostré názory na konkrétní postavy ze SuperStar nepublikoval. Vyhověl jsem. Proč ne.

Ale zcela jistě vím, že už si zajímavý pohled na život i na showbyznys vytvořila, a pokud v soutěži uspěje, těším se brzy na ještě zajímavější a možná i kontroverznější diskusi.

Abych však jenom nechválil - je mi skoro trapné říkat to nahlas (nejde o nic, za co by se měla Gába stydět) - ale během té společné hodiny na mě působila jako úplně, ale úplně normální dvacetileté děvče. Zatím jí, myslím, chybí to nevysvětlitelné charizma, které patří k mistrům.

A ještě něco... Každého, kdo poznal Gabrielu Al Dhábbu i Anetu Langerovou, musela trknout jejich podoba. Skromnost, shodný názor na hudbu, upřednostňování klubů před estrádami. A proč ne. Je to sympatické. Jen nevím, jestli má druhá Aneta na českém trhu své místo.